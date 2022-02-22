التعليم تعلن ضوابط تسليم الاستمارة الإلكترونية لامتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تسليم الاستمارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، للطلاب الجدد والمنازل الجدد والراسبين، بعد فتح باب التسجيل لها يوم 25 يناير الماضي علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس إلى التنبيه على الطلاب بأن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة يوم الخميس 24 فبراير الجاري.

الأوراق المطلوبة لاستلام المدارس الاستمارات الإلكترونية

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لاستلام الاستمارات الإلكترونية من طلاب الصف الثالث الثانوي وهي كالتالي:-

- عدد 6 صور حديثة خلفية بيضاء ومكتوب على الصورة الاسم بالكمبيوتر من الأمام والخلف.

- أصل و2 صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر عليها الرقم الثلاثي بالنسبة للطلبة (إصدار هذا العام )

-2 صور للبطاقة الشخصية لولي الأمر + الطالب •

- الاستمارة الالكترونية (للحساب الموحد ) جدد وراسبون.

- إيصال توريد 210 ج رسوم امتحانات بالبريد للمتقدمين للمرة الأولى والثانية وعدد 1 صورة منه.

-إيصال توريد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد والراسبين المنتظمين وعدد 2 صورة منه .

- طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات.

- إيصال توريد 10 ج حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة للطلاب الراسبين فقط وعدد 2 صورة منه.

- حافظة شفافة + دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق.

المستخرجات المطلوبة من شئون طلاب الإدارة التعليمية

- بیان نجاح الصف الثالث الإعدادي حديث ويلصق عليه طابع تعليمي فئة 10 جنية.

- بیان نجاح الصف الأول الثانوي حديث ويلصق عليه طابع تعليمي فئة 10 جنية.

- بيان نجاح الصف الثاني الثانوي حديث ويلصق علية طابع فئة 10 جنية

المستخرجات المطلوبة من شئون طلاب مديرية التربية والتعليم

- بيان رسوب أو غياب الصف الثالث الثانوي عن السنة ( الأولى – الثانية – الثالثة ) ويلصق عليه طابع تعليمي فئة 10 جنيهات.