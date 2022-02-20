انطلاق الترم الثاني: قيادات التعليم بالمدارس.. وأول حصة عن تضحيات الشرطة

عادت أجراس المدارس تدق من جديد، مع بدء الفصل الدراسي الثاني 2022، في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية، حيث انتظمت الدراسة اليوم في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية، حيث انطلقت الدراسة اليوم في 15 محافظة جديدة بمدارس «القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح».

جولات لقيادات التعليم لمتابعة انتظام الدراسة

واستقبلت المدارس اليوم نحو25 مليون طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحقيق التباعد بين الطلاب، وألزمت وزارة التعليم المدارس بأن تكون الحصة الأولى للحديث عن تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وبذل الجهد والنفس في سبيل حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان.

تسجيل الغياب وتعليمات بعدم التأخر في تسليم الكتب

وبدأ اليوم الدراسي في المدارس، بحضور جميع قيادات وزارة التربية والتعليم طوابير الصباح، حيث جرى توزيعهم على المحافظات، بعد تكليفهم بالمرور على المدارس والتأكّد من سلامة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب، والتأكد من وجود غرف عزل بالمدارس وتسجيل الغياب والحضور بين الطلاب بالسجلات المحددة لها.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الدراسة

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة ، تتابع سير الدراسة بجميع المحافظات، واستقبال أي شكاوي أولياء الأمور والطلاب في في أي شئ صفو يعكر اليوم الدراسي، مؤكده أن نسبة الحضور في المدارس عالية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك تكليف لجميع قيادات التعليم ومديري المديريات التعليمية، بترك المكاتب والمرور على المدارس والتأكّد من سلامة الإجراءات المتبعة والتاكد من تنفيذ التكليفات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وتسليم الكتب من اليوم الأول.

متابعة تطعيم الطلاب ضد كورونا

وأشار المصدر، أنه تم التأكيد علي المدارس بمتابعة وجود غرف عزل وزائرات صحيات وأجهزة كشف حراري ونظافة القاعات الدراسية، ومتابعة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، وعدم تأخير تسليم الكتب للطلاب.

ولفت المصدر، أن هناك تعليمات بإعداد برامج علاجية لضعاف القراءة والكتابة، وتحديد يوم أسبوعياً لمقابلة أولياء الأمور والإعلان عن ذلك في مكان ظاهر للجميع.