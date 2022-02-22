إعلان الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات رئاسة الوفد: أبوشقة ويمامة وقورة

عقدت اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس حزب الوفد الفترة الرئاسية من 2022 إلى 2026، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه الأسماء الرسمية للمرشحين، وضوابط العملية الانتخابية.

أسماء المرشحين في انتخابات حزب الوفد

وقالت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية لحزب الوفد إنه انطلاقا من قرار رئيس الوفد رقم 261 الصادر بتاريخ 8 فبراير طبقا للمادة 11 من لائحة النظام الأساسي والمتضمن دعوة الهيئة الوفدية للحزب للانعقاد العادي يوم 11 مارس 2022 لمناقشة التقرير المالي والسياسي للحزب وانتخاب رئيس للحزب وتضمن القرار 262 لسنة 2022 والصادر في نفس التاريخ والمتضمن في فقرته الأولي من المادة الأولي تشكيل لجنة من كل من فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواُ وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواُ وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواُ والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواُ وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.

وأزضحت في بيانها اليوم، أن اللجنة ستختص بالإشراف علي كل ما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية لانتخاب رئيس للحزب بدءاً من تلقي طلبات الترشح ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق 12/2/2022 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا وحتى اعلاق باب الترشح في الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 17/2/2022 علي أن تقوم اللجنة بتلقي التظلمات والطعون يوم السبت والأحد 19 و 20/2/2022 والنظر فيها على أن تعلن اللجنة بصفة نهائية الكشف النهائي للمرشحين صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022 وتعلن اللجنة الضوابط المتعلقة بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وحتي اعلان النتيجة النهائية وإعلان اسم الفائز بمنصب رئيس الحزب وذلك بعد إتمام عمليتي التصويت والفرز.

وأعلنت اللجنة عن الكشف النهائي للمتقدمين للترشح المستوفين لشروط الترشح علي منصب رئيس الحزب، وهم :

1- المستشار / بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة

2- الدكتور / عبد السند حسن يمامة

3- الدكتور مهندس / ياسر فاروق قورة

ترتيب المرشحين بأسبقية الترشح

وقد تم ترتيب المرشحين، بحسب بيان اللجنة، طبقا لما قررته اللجنة في بيانها الأول الصادر يوم 11/2/2022 من ان ترتيب المرشحين سيكون بأسبقية الترشح ولذا تعلن اللجنة أسماء المرشحين بشكل نهائي علي منصب رئيس الحزب في الانتخابات المقرر اجراءاها يوم الجمعة الموافق 11/3/2022 وهم:

1- المستشار / بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة

2- الدكتور / عبد السند حسن يمامة

3- الدكتور مهندس / ياسر فاروق قورة

وأكدت اللجنة علي انها تمارس عملها الموكول اليها بشفافية تامة وانها علي مسافة واحدة من جميع المرشحين لانهم أولاً وأخيراً هم أبناء الوفد المخلصين وان اللجنة تهيب بالجميع الالتزام بثوابت الوفد ومبادئه التي عهدناهاهذا واللجنة مستمرة في أداء عملها وانعقادها الدائم حتي اعلان النتيجة النهائية يوم الجمعة الموافق 11/3/2022 بعد عمليتي التصويت والفرز.

إشراف قضائي كامل على انتخابات الوفد

وردًا على سؤال حول رأي اللجنة في بيان الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، أكد المستشار عيد هيكل، نائب رئيس حزب الوفد ونائب مقرر اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022، أن ما أقر به سري الدين في البيان عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح هيكل أن اللجنة على مسافة واحدة ولا يمكن الانسحاب من الانتخابات دون الترشح، مشيرًا إلى أن سري الدين لم يترشح للانتخابات من الأساس حتى ينسحب، وإنما هو اعتزم الترشح فقط، وهذا ليس للجنة شأن فيه.وحول ما حواه البيان من اتهام اللجنة بعدم الحيدة وأن الجمعية العمومية مجهولة، قال هيكل إنه من حق كل المرشحين الحصول على بيانات جميع أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم ستة آلاف و770 ناخبًا، وأن اللجنة ستجتمع مع المرشحين الثلاثة عصر غد الأربعاء، لوضع الضوابط كاملة.

العملية الانتخابية ستشمل 20 لجنة

ونوه هيكل بأن كل مرشح تقدم للانتخابات لاقى كل ما لاقاه الآخر ونال الناحية الإعلامية بالكامل دون فرق لأن الجميع أبناء الوفد، واللجنة من أبناء الوفد وهي مصرة على أن يوم الجمعة الموافق ١١ مارس سيكون عيدًا للوفديين، لافتًا إلى أن كل ناخب سيحصل على كارت من خارج اللجان به رقم لجنته لتسهيل الإجراءات الانتخابية.

وأضاف هيكل أن العملية الانتخابية ستشمل 20 لجنة كل لجنة بها قاضٍ، وهناك قاضي أعلى يرأس جميع اللجان، حتى تخرج العملية الانتخابية بشفافية كاملة، مشددًا على أن اللجنة المشرفة على الانتخابات مسئولة عن تذليل أي عقبة.

وحول الإشراف القضائي على الانتخابات، قال الكاتب الصحفي كاظم فاضل، سكرتير عام مساعد حزب الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، إن اللجنة تنظر لمطالب الوفديين والمرشحين بعين الاعتبار، وأن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وسيكون من حق كل مرشح توكيل نائن في كل لجنة أي 20 نائب، بشرط أن يكون عضو جمعية عمومية، وبالتالي يكون لدينا ٦٠ مراقبًا عن كل المرشحين.

صناديق ستكون زجاجية، والإجراءات واضحة

ولفت فاضل إلى أن الصناديق ستكون زجاجية، والإجراءات واضحة أمام الجميع حتى إعلان النتيجة وأن اللجنة توفر كل السبل للناخبين والمرشحين، وأي اقتراح تأخذه مأخذ الجد، مؤكدًا أن جميع انتخابات حزب الوفد عبر التاريخ كانت شفافة ونزيهة.وأوضح الدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس تحرير الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، أن الدكتور هاني سري الدين لم يتقدم للانتخابات حتى ينسحب، قائلًا: "نحن نكن له كل احترام والتقدير، ولكنه برغم كونه نائب رئيس الحزب ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، لم يحضر لمقر الحزب منذ ٩ شهو، وبالتالي لا يوجد أي مرشح منسحب ".

وأكد زين الدين أن هناك ضوابط وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأنها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الجميع حريص على خروج العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة، كما عاهدوا عليه في انتخابات حزب الوفد منذ سعد زغلول.

وقال عباس حزين، سكرتير عام مساعد حزب الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، إن تقسيم اللجان يشمل 20 لجنة، كل لجنة يرأسها قاضي ومساعدين ووكيل عن كل مرشح، لمتابعة العملية الانتخابية كاملة، مشيرًا إلى أن المرشحين الثلاثة هم أحرص الناس على خروج العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي ونزيه.وأوضح أيمن محمد سيد، المدير المالي للحزب وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، أن اللجنة تحرص في المقام الأول والأخير على الناخب الوفدي لذلك تحرص على أن تجرى الانتخابات في يسر ابتداء من عملية التصويت وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لبحث كل الجوانب.