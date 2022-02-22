اللجنة المشرفة ٖعلى انتخابات الوفد ترفض الطعن المقدم ضد «أبو شقة»

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد2022، تلقيها طعنا واحدا من «حنان البدري»، ضد المرشح المستشار بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة، وتضمن الطعن أيضا تشكيكها في إجراءات الانتخابات ورأت اللجنة بعد الفحص والتدقيق وبحث الطعن من كافة جوانبه أنه غير موثق بأدلة أو مستندات وكل ما حواه الطعن هو عبارات مرسلة ليس لها أساس من الصحة ولذا رفضت اللجنة الطعن بالإجماع.

المرشحون لرئاسة حزب الوفد

وأعلنت اللجنة أن الكشف النهائي للمتقدمين للترشح المستوفين لشروط الترشح علي منصب رئيس حزب الوفد يضم كل من :

1- السيد المستشار / بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة

2- السيد الدكتور / عبد السند حسن يمامة

3- السيد الدكتور مهندس / ياسر فاروق قورة

وتم ترتيب المرشحين طبقا لما قررته اللجنة في بيانها الأول الصادر يوم 11/2/2022 من أن ترتيب المرشحين سيكون بأسبقية الترشح ولذا تعلن اللجنة أسماء المرشحين بشكل نهائي علي منصب رئيس الحزب في الانتخابات المقرر إجرائها يوم الجمعة الموافق 11/3/2022 وهم:

1- المستشار / بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة

2- الدكتور / عبد السند حسن يمامة

3- الدكتور مهندس / ياسر فاروق قورة

وتؤكد اللجنة أنها تمارس عملها الموكول إليها بشفافية تامة وأنها علي مسافة واحدة من جميع المرشحين لأنهم أولاً وأخيراً أبناء الوفد المخلصين وأن اللجنة تهيب بالجميع الالتزام بثوابت الوفد ومبادئه التي عهدناها، واللجنة مستمرة في عملها وانعقادها الدائم حتي إعلان النتيجة النهائية يوم الجمعة الموافق 11/3/2022 بعد عمليتي التصويت والفرز.

انتخابات حزب الوفد

وأكدت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرة إلى أن ما قاله هاني سر الدين، لا أساس له من الصحة، ولا يمكن الانسحاب من الانتخابات دون الترشح، مشيرًا إلى أن سري الدين لم يترشح للانتخابات من الأساس حتى ينسحب، وإنما هو اعتزم الترشح فقط، وهذا ليس للجنة شأن فيه.