ياسمينا العبد: أنتظر عرض «Theodosia» في مارس.. وأحضر لفيلم ومسلسل

حلت الممثلة الصاعدة ياسمينا العبد، ضيفة على برنامج «إصحى بإنرجي»، على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن نجاحها مؤخرًا، في مسلسل البحث عن علا، وبداياتها الفنية، ومشروعاتها العالمية مع الإعلامية زهرة رامي.

وقالت ياسمينا العبد، في إصحى بإنرجي، إنها سعيدة بردود الفعل على شخصية «زينة»، التي قدمتها في «البحث عن علا»، مشيرة إلى أنها كانت متوقعة نجاح العمل، بسبب فريق الممثلين، وعلى رأسهم هند صبري وسوسن بدر، والمخرج هادي الباجوري، ووصفتهم بأنهم «فريق هايل».

وأوضحت ياسمينا العبد، أن شخصيتها في الحقيقة تختلف تماما عن زينة الانطوائية التي تربطها علاقة ضعيفة بوالدها بعد رحيل والدتها، مشيرة إلى أنها تحضر جيدا للدور وتفصل نفسها عن الشخصية أمام الكاميرا، وتجري تحليلا جيدا لها للوقوف على جميع التفاصيل.

وكشفت ياسمينا العبد لراديو إنرجي، عن عمرها الحقيقي وهو 16 عاما، مشيرة إلى أنها سعيدة بأن أهم عمل ناجح لها كان مصريا حتى الآن، في ظل حرصها على القيام بأدوار عالمية.

وقالت مازحة: «الجمهور بوظلي تليفوني من كثر الأسئلة أحمد طارق الذي لعب دور والدي دكتور مروان في البحث عن علا، مشيرة إلى صدمتها حينما أخبرها في آخر يوم تصوير بأن هذا العمل تجربته التمثيلية الأولى، مشيدة بأدائه وشخصيته أمام الكاميرا.

نشأة ياسمينا العبد

وتحدثت ياسمينا العبد عن نشأتها، وكشفت عن تربيتها خارج مصر، حيث عاشت مع أسرتها لمدة 10 سنوات في سويسرا، ثم انتقلوا جميعا إلى دبي وأقامت بها 4 سنوات، قبل الاستقرار في مصر حاليا والانشغال بأعمالها الفنية المرتقبة.

ووصفت ياسمينا العبد نفسها بأنها مصرية سويسرية، تشعر بالانتماء إلى بلد والديها أكثر من الدولة التي عاشت بها معظم حياتها، مشيرة إلى أنها بدأت التمثيل في عمر 9 سنوات عبر بوابة الإعلانات التجارية، والأفلام القصيرة.

وقالت لإصحى بإنرجي، إنها كانت تحلم بإنشاء ستوديو لتعليم الرقص منذ صغرها، لكن فرصة تنمية المواهب الفنية والغنائية في سويسرا كانت ضعيفة، لكن مع انتقال أسرتها لدبي فتحت أمامها الأبواب، وأصبح سهلا عليها التقدم لتجارب أداء والحصول على فرص حقيقية.

وأشادت ياسمينا العبد بوالدتها التي وصفتها بـ«الصخرة»، التي تعتمد عليها في حياتها، وتسعى جاهدة لتحقيق أحلامها وتقدم لها في مجالات عديدة داخل وخارج مصر.

مسلسل ياسمينا العبد العالمي

تستعد ياسمينا العبد حاليا لعرض أول تجربة عالمية لها وهو مسلسل Theodosia الذي سيعرض على منصة HBO MAX يوم 10 مارس المقبل، وتقدم فيه دور أميرة مصرية خلال عام 1906 على مدار 26 حلقة بحسب تصريحاتها.

وقالت إنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم في أكتوبر الماضي ببلجيكا، وعلى مدار 7 أشهر منذ مارس 2021 مرت بتجربة مذهلة نحو العالمية مع ممثلين بريطانيين وتعلمت الكثير من هذه التجربة.

وأشارت ياسمينا العبد إلى أنها لديها وكيل أعمال في المملكة المتحدة ولوس أنجلوس، وهي شركة تتواصل معها وتوفر لها تجارب الأداء في أعمال مختلفة وبعد العديد من الاختبارات وتجارب الأداء حصلت على الدور.

وقالت إنها الممثلة المصرية الوحيدة مع فريق كامل من البريطانيين، لكنها تقدم شخصية ساخرة أميرة تتطلع إليها الفتيات، وتتوقع أن يحاولون تقليد شكلها وشعرها وملابسها، وهو عمل لفئة الأطفال من عمر 8 إلى 12 عاما ينتمي لفئة المغامرة.

وكشفت ياسمينا العبد عن تطلعها منذ الصغر لرؤية فتاة عربية على الشاشة بعدما افتقدت أعمال ديزني إلى هذا الشكل العربي، والملامح الشرقية، لذا فهي سعيدة بأن تكون أول أميرة مصرية في عمل عالمي.

مكتشف ياسمينا العبد

كان أول ظهور لياسمينا العبد في مصر، من خلال غناء «سوا سوا» في عيد الشرطة عام 2020، وهي الفرصة التي رشحها لها المخرج خالد جلال بعد مشاركتها معه في ورشة تمثيل بدبي.

وقالت ياسمينا العبد لإنرجي: «خالد جلال ده حبيبي.. بحبه وبحترمه جدا.. أنا روحت آخر يومين في الورشة بدبي وحصل بيننا تواصل كويس واختارني عشان أقدم الأغنية».

كما تحدثت عن أغنيتها «24 قيراط» التي قدمتها وهي في عمر 13 عاما، للحديث عن التنمر الذي واجهته كتجربة شخصية سواء في سويسرا أو عند انتقالها إلى دبي وتعليق المحيطين بها عن عملها في التمثيل والإعلانات، إلى جانب ملامحها العربية التي كانت تميزها عن غيرها.

وأوضحت إن تربيتها في دول مختلفة ساعدتها على التفكير المنطقي واستيعاب الثقافات والديانات الأخرى، وعدم الحكم على الآخرين، مشيرة إلى أنها ترغب في تقديم أعمال تناقش قضايا التحرش الجنسي وتقبل الآخر.

وكشفت عن انشغالها حاليا بتصوير والتحضير لأعمال جديدة منها مسلسل لرمضان، وفيلم رفضت الكشف عن تفاصيله.