التعليم العالي تستعرض تقرير اجتماع «خدمة المجتمع»: محونا أمية 247 ألف مصري

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر جامعة أسيوط، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس.

مؤتمر التنمية والبيئة في الوطن العربي

من جانبه، وجّه المجلس الشكر لأسرة جامعة أسيوط على استضافتها فعاليات اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حيث ألقى فيه كلمة لإبراز دور الجامعات المصرية للتنمية وحماية البيئة، في ظل استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي القادم، خلال العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.

مشروع محو الأمية

ناقش المجلس خلال اجتماعه جهود الجامعات وإنجازاتها الكبيرة في مشروع محو الأمية، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وعضو اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن فعاليات الشراكة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات المصرية، والذي أشار إلى أنّ إجمالي النتائج التي حققتها الجامعات المصرية في محو الأمية لعام 2021 بلغت (247230) مقارنة بعام 2020 بإجمالي (47598) دارسًا ناجحًا.

وأوضح أنّ جامعات «عين شمس، المنصورة، طنطا، المنيا، وجنوب الوادي»، تصدّرت قائمة الجامعات المصرية لعام 2021 مقارنة بعام 2020 الذي احتلت فيه الصدارة جامعات «المنيا، عين شمس، الزقازيق، المنصورة، أسيوط»، مع ارتفاع نسبة التطور المحقق لعامي (2020-2021) إلى 419.41%، والذي حققت فيه جامعة عين شمس أعلى نسبة تطور خلال هذين العامين، بمجموع 7735، 31641 دارسًا ناجحًا على التوالي.