«القومي للتغذية» يحذر من الأطعمة الجوفاء.. منها الدونات والشيبسي

حذر المعهد القومي للتغذية المواطنين من تناول الأطعمة الجوفاء، التى أصبحت عنصرا أساسيا على الموائد داخل المنازل المصرية، وذلك في كل الوجبات المقدمة يوميا.

وأكد معهد التغذية، أن «الأطعمة الجوفاء» هي جميع المأكولات والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من النشويات والدهون والسعرات الحرارية العالية، وفي نفس الوقت هي أطعمة ومشروبات فقيرة جدا بالنسبة للعناصر التي يحتاجها جسم الإنسان يوميا، مثل الفيتامينات والألياف والعناصر المعدنية.

وحذر القومي للتغذية من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من خطورة الاستمرار في تناول مثل هذه الأطعمة خاصة على الأطفال والبالغين.

أمثلة الأطعمة الجوفاء

- المشروبات الغازية، أي كل المشروبات التي تحتوي على صودا.

- جميع العصائر التجارية المحلاة، والتي تحتوي على مواد حافظة.

- جميع الحلويات التجارية، والتي تحتوي على مسحوق الشيكولاتة وجميع أنواع الألبان.

- جميع أنواع المقرمشات والمسليات، مثل الشيبسي وغيره.

- الحلويات الشرقية المصنوعة خارج المنزل.

- أطباق الدونات .

أضرار الاطعمة الجوفاء

- غنية بالسكريات والدهون والسعرات الحرارية.

- تخلو معظم هذة الأطعمة تقريبا من كل العناصر المعدنية والألياف الطبيعىة والفيتامينات التى يحتاجها الجسم.

- الأطعمة الجوفاء تحتوي على نسب عالية من الزيوت المهدرجة، التى تستخدم عدد كبير من المرات ، دون أن تتغير مما يجعلها مشبعة بالدهون المشبعة، والمتحولة، التى ترفع من نسب الكوليسترول ودهون الدم .

- بعض هذه الأطعمة تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، وهى مواد مضرة جدا بضغط الدم.

- هذة الأطعمة هي أحد مسببات مرض السمنة المنتشر لدى الأطفال، والبالغين.

ووجَّه المعهد القومي للتغذية، نصيحة للمواطنين بضرورة الابتعاد عن هذه النوعية من الأطعمة، وخاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين، واستبدالها بالأطعمة الصحية، مثل «الخضروات الطازجة، والدجاج، واللجوم، الأسماك، والمكسرات، والبقول،وزيت الزيتون، والمكسرات».