غدا.. آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غداً الخميس 24 فبراير، آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، علي الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم، والتي فتح باب التسجيل لها يوم 25 يناير الماضي علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

3 مارس آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس

وحددت وزارة التعليم، يوم 3 مارس المقبل آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية بالمدارس، و يوم الخميس الموافق 7 أبريل المقبل لطلاب المنازل.

وقالت الوزارة، إنه لن يتم مد موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022، لطلاب الصف الثالث الثانوي، مؤكدا أنه لن يتم قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

مراجعة البيانات والشعبة والتخصص قبل تقديم الاستمارة

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عده تعليمات لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل تسليم الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة وهي:-

- مراجعة بيانات الطالب بالاستمارة لتكون مطابقة كما هو مدون بشهادة ميلاده.

- مراجعة الشعبة واللغة التانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.

- مراجعة مواد التخصص أسفل الاستمارة.

- الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة.

- أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

- مطلوب عدد واحد صورة ضوئية للبطاقة الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولي أمره.

-طباعة الاستمارة مسؤولية الطالب وولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك إذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمي فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

- قبل تسليم الاستمارة علي الطالب وولي أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منها أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.