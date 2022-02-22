حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يحمل العام الجاري لأصحاب برج القوس أخبار جيدة على المستوى العملي والمهني، فقد تحصل على ترقيات في الوظيفة التي تمتهنها، كما تشير توقعات الفلك إلى أن هذا العام هو الوقت المناسب للتخطيط لتوسيع نطاق عملك وستحظى بالعمل في أجواء عادية دون قلق، كما حدث الأعوام السابقة ولذلك هذا العام يأتي لجني أحزان الماضي، وأخيرا يمكن أن تحظى بفرصة للعمل دولة أجنبية كبيرة لتوسيع نطاق الأعمال التي تقوم بها.

الكثير من المشاهير ينتمون لـ برج القوس ومن بينهم الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر، والفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر، والفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر، والفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر، لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر.

وتستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج القوس حظك اليوم مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج لمواليد برج القوس، القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال ولا تعلن خططك.

برج القوس حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، فتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك، وألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

شخصية برج القوس

تحب شخصية القوس الإنفاق بسخاء على نفسها ومن حولها، خاصة إذا كانت تربطها بالبعض علاقة عاطفية أو صداقة، فهم يقدرون بشكل كبير العلاقات الاجتماعية، كما يتميز أصحاب هذا البرج بأنهم شخصيات يعشقون الحرية والإرادة في الاختيار، كما أنم يميلون للمغامرة وللبحث عن كل ما هو جديد ومميز، لكن في سبيلهم لتحقيق هذا يتخذون بعض القرارات المتهورة والمندفعة والتي تجعلهم يندمون بشدة فيما بعد.