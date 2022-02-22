شبح أزمة روسيا وأوكرانيا يهدد أسواق الغاز عالميا.. وبوتين يبعث رسالة طمأنة

تخوفات عالمية من ارتفاع أسعار الغاز أو توقف إمداد الأسواق به وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي بات على المحك بعد التطورات الأخيرة خلال الـ24 ساعة الماضية خاصة بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي لوغانسك ودونستك الانفصاليتين من طرف واحد شرق أوكرانيا.

بوتين يعد بمواصلة إمداد العالم بالغاز

إلا أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكّد اليوم الثلاثاء أنَّ روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستمرة من الغاز بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية في رسالة طمأنة للعالم جرّاء التكهنات التي تزامنت مع حرب باتت وشيكة بين الجارتين.

بوتين يوجه رسالة إلى الدول المصدرة للغاز

وكان الرئيس الروسي، قد قال في رسالة موجهة للمشاركين في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أنَّ التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كواحد من أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة أصبح شائعا للغاية خلال فترة تطور الطاقة.

وتابع «بوتين» حديثه قائلاً: «في هذه المرحلة أصبح التوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أحد أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة، شائعا للغاية، وتعتزم روسيا مواصلة الإمدادات المستمرة من هذه المواد الخام، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية».

وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية قد اندلعت شراراتها قبل نحو شهر، وذلك بسبب قيام أوكرانيا بخطوات رسمية من أجل الانضمام إلى حلف الناتو، الأمر الذي اعتبرته روسيا توسعاً للحزب في أوروبا الشرقية وتهديداً لحدودها وسيادتها، لتبدأ من تلك النقطة الصراع الروسي الأوكراني، والذي ازدادات حدة التوترات المصاحبة له.

ووصل الأمر إلى اعتراف الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، تلى ذلك تصريحات من قبل «بوتين» قال فيها إنّ شرق أوكرانيا أرض روسية وعلى موسكو حماية مواطنيها داخلها.