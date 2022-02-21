فيلم «حامل اللقب» يتصدر إيرادات دور العرض أمس بـ166 ألف جنيه

حقق فيلم «حامل اللقب» ما يقرب من 166 ألف جنيه أمس الأحد بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، حيث أنه ينافس 7 أفلام أخرى مختلفة بدور العرض، بحسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع، ولكن «حامل اللقب» احتل المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم «الجريمة» بدور العرض

بينما جاء في المركز الثاني فيلم «الجريمة»، بطولة الفنان أحمد عز، إذ حصد 152,858 جنيه، ليحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، وهو من بطولة أحمد عز، وعدد آخر من النجوم.

«من أجل زيكو» يحقق 121 ألف جنيه

وفي الإطار نفسه، حقق فيلم «من أجل زيكو» 121 ألف جنيه فقط، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم بسبب أغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب».

إيرادات فيلم «تماسيح النيل»

فيلم «11:11» حقق 27 ألف جنيه، وحقق فيلم «تماسيح النيل» 26 ألف جنيه بدور العرض، وهو من بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ عرضه بدور العرض، بسبب أنه يدور في إطار من الكوميديا.

إيرادات فيلم «الكاهن»

فيلم «الكاهن» حقق 6 آلاف و389 جنيه، وهو من بطولة كل من الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، ودرة، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

وفيلم قمر 14 حقق 6 آلاف جنيه فقط، بينما جاء فيلم «معالي ماما» في المرتبة الأخيرة، وحقق ألفين جنيه، وتجسد أحداث فيلم «معالي ماما» المشاكل التي تواجه الأم العاملة مع أولادها، إذ تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول أم عاملة ولديها العديد من المسئوليات، وتعول 3 أطفال، ويحكي الفيلم عن علاقتها بأولادها ومواجهتها للمشاكل والصعاب التي تواجهها معهم.