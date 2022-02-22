بعد تطبيق قانون فصل الموظف.. 6 خطوات للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات

ذكر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنَّ هناك 25 حالة إيجابية، ثبت تعاطيها للمخدرات من خلال الكشف المبكر في أول أسبوع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة.

المخدرات تتسبب بشكل مباشر في الحوادث

وأضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في فيديو توضيجي نشره عبر موقعه الرسمي، أنَّ العنصر البشرى أحيانًا يكون مسؤولًا عن الحوادث التي تعصف بحياة الكثير من الأشخاص، بسبب المخدرات لأنّها تحدث حالة من البطء في رد الفعل والتبلد وغيرها من المشكلات التي تتسبب بشكل مباشر في الحوادث، وعدم ادراك متعاطيها للزمان والمكان، لذلك يجرى الكشف عن تعاطي المخدرات للوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات.

وأوضح أنَّ الكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين ليس هدفه تخفيض عدد الموظفين كما يشاع، مؤكّدًا أنَّه بعد كشف تعاطي أي موظف يمكنه أن يتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق علاج الإدمان 16023 ستُقدم له الخدمة مجانًا، وإذا ثبت تعاطي الموظف للمخدرات فسيكون الفصل هو الجزاء في مشروع قانون فصل الموظف المتعاطي.

إجراءات وخطوات الكشف المبكر عن المخدرات

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن خطوات الكشف المبكر عن المخدرات تتم كالتالى :

1- لجنة من ممثل صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية لسحب عينة من الموظف استدلالية تظهر نتيجتها بعد التحليل بدقيقة واحدة.

2- على المواطنين الإفصاح للجنة عن أي أدوية يتمّ تعاطيها.

3- إذا ثبت من خلال الكشف الاستدلالى ايجابية العينة، يتمّ أخذها إلى المعامل التابعة إلى وزارة الصحة للتأكّد من أن العينة إيجابية.

4- إذا رغب الموظف في التظلم على نتيجة العينة يمكنه تقديم التظلم من خلال ممثل الطب الشرعي المتواجد مع اللجنة وإعادة التحليل مرة أخرى.

5- العينة تتمّ من خلال أجهزة حديثة دقيقة.

6- التفاعلات الدوائية تظهر في نتيجة التحاليل على الفور.