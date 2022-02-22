نداء عاجل من التعليم للمديريات: نسبة تسجيل استمارات الثانوية العامة منخفضة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هامًا وعاجلًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2021-2022.

وذكرت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنَّه جرى رصد ما تمّ تسجيله على الموقـع من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

التعليم توجه الطلاب بسرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ نسبة تسجيل استمارة الثانوية العامة منخفضة في عدد من المحافظات، إذ سجلت محافظة البحيرة 62% من إجمالي المستهدف، و71% من إجمالي المسستهدفين بمحافظة الغربية

وطالبت وزارة التعليم، في خطابها المرسل، بالتنبيه على جميع المدارس الثانوية بجميع محافظات الجمهورية بالتنبيه على جميع الطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021-2022.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ آخر موعد تسجيل الاستمارات الالكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2021-2022، يوم الخميس 24 فبراير، مؤكّدا أنَّه سيجرى غلق رابط تسجيل الاستمارة الخميس.

لن يتمّ قبول استمارة أي طالب تخلف عن المواعيد

- 24 فبراير آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2022.

- يوم الخميس 3 مارس آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمدارس.

- يوم الخميس الموافق 7 أبريل المقبل لطلاب المنازل للثانوية العامة.

- لن يتمّ قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

- مراجعة استمارات الطلاب ومراجعة المواد التي سيؤدي بها الطالب امتحانه فيها للشعبتين الأدبية والعلمية «علوم ورياضة».

- مراجعة الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الالكترونية والخاص بعد حيازة المحمول أو أي أجهزة إليكترونية أخرى.