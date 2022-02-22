مصرع عامل دهساً تحت عجلات قطار في كفر الدوار

لقي عامل مصرعه تحت عجلات أحد القطارات في مدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، وذلك بمنطقة «كينج عثمان»، وتم نقل جثته إلى مستشفى كفر الدوار، حيث تم التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

إخطار مدير أمن البحيرة بحادث «كينج عثمان»

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل لقى مصرعه بعد أن صدمه أحد القطارات بمنطقة «كينج عثمان»، التابعة لذات المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على جثة المتوفي بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة

بالانتقال والفحص، تبين وفاة «أحمد فتحي عبد الجواد»، 48 سنة، مقيم بمنطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

مصرع طفلة صدمها «تروسيكل» أمام «مبرة جناكليس»

وفي وقت سابق، شهدت محافظة البحيرة، مصرع طفلة جراء تعرضها لحادث دهس، في قرية «جناكليس»، التابعة لمركز أبو المطامير، حيث صدمتها دراجة بخارية «تروسيكل»، أثناء عبورها الطريق أمام «مبرة جناكليس»، وتم نقل جثتها إلى مستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة، التي صرجت بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى العام جثة طفلة لقيت مصرعها جراء تعرضها لحادث دهس تحت عجلات «تروسكيل»، في قرية «جناكليس»، التابعة لذات المركز.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع طفلة تُدعى «رحاب عطية عبد الكريم»، 9 سنوات، مقيمة بقريه «شعت»، التابعة لمركز أبو المطامير، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في الواقعة.