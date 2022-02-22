بكاء دنيا عبد العزيز في عقد قرانها حزنا على والدتها الراحلة

بكت الفنانة دنيا عبد العزيز خلال عقد قرانها على المهندس مصطفى كامل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حزنًا على والدتها الراحلة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عقد القران أبرزهم هبة مجدي، الراقصة دينا، محمود حميدة، فردوس عبد الحميد، عمرو عبد الجليل، دينا فؤاد، سيمون، وغيرهم من الفنانين.

بكاء دنيا عبد العزيز في عقد قرانها

وشهد عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز حضور الفنانة ميرفت أمين والفنانة دنيا سمير غانم لوقت قصير قبل مغادرة الحفل.

دينا تهنئ دنيا عبد العزيز: ربنا يسعدكم

وحرص عدد من النجوم على تهنئة دنيا بعقد قرانها، منهم الراقصة دينا التي نشرت عددا من الصور عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «ألف مبروك عقد قران حبيبتي القمر دنيا عبد العزيز ومصطفى، ربنا يسعدكم ويهنيكم، يارب كل أيامك فرح حبيبتي، وعقبال كل البنات»

نبيلة عبيد لدنيا عبدالعزيز في عقد قرانها: كان نفسي أكون معاكم

كما هنأتها الفنانة نبيلة عبيد بعقد قرانها، حيث نشرت عددًا من الصور لها من عقد قرانها، وكتبت عليها عبر «إنستجرام»، قائلة: «ألف مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا كلها، دنيا حبيبتي وعريسها الجميل مصطفى، مبروك وكان نفسي أكون معاكم بس أنا حاضرة فرحتك بقلبي وروحي».