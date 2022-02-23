محافظ بني سويف يتفقد ممشى العظماء بالكورنيش السفلي «صور»

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على التأكد من التسهيلات المقدمة بممشى العظماء بالكورنيش السفلي، الذي يحتوي على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، حيث تعمل بنظام الباركود (QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، والتي تتضمَّن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، تشمل اسمه بالكامل، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته، المجال الذي برع وتميز فيه، وذلك بهدف تخليد وتكريم هذه النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة وأن يحذوا حذو تلك الشخصيات التي كان لها تأثير ودور محوري في نهضة وطننا الغالي مصر في كل المجالات وعبر كل العصور.

جاء ذلك خلال جولته بالأمس، بالكورنيش للاطمئنان على جاهزيته للتشغيل التجريبي لاستقبال المواطنين، حيث اطمأن المحافظ بنفسه على عمل الباركود التعريفي الخاص بشخصيات ممشى العظماء، وذلك من خلال استخدام تليفونه الشخصي، والذي بمجرد أن وجهه نحو الباركود، ظهرت كل المعلومات والبيانات عن الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأولى بقائمة ممشى العظماء ضمت شخصيات لها ثقلها المحلي والدولي (المعاصرين وعلى مر التاريخ) من القيادات الروحية، والشخصيات الشهيرة في السياسة والثقافة والفنون، منهم: الإمام البوصيري، والشيخ طه الفشني، والأنبا أنطونيوس، والأنبا كرلس، والدبلوماسي الشهير بطرس بطرس غالي، واللواء أحمد زكي عابدين، والسيدة جيهان السادات، والفنان حسن عابدين، والمخرج صلاح أبوسيف، وغيرهم ممن جادت بهم تلك الأرض الطيبة والشعب الوطني الأصيل الذين قد ذاع صيتهم في كل ربوع الدنيا، وكانوا رموزا وطنية وعلامات فارقة في تاريخ مصرنا الغالية على مر العصور.

إضافة شخصيات جديدة

وسيتم تباعا إضافة شخصيات جديدة من أعلام ومشاهير وعلماء بني سويف، ممن كان لهم تأثيرا محلياً ودولياً، والذين رفعوا اسم مصر وبني سويف عاليا في كل المحافل والميادين على كل المستويات وفي مختلف المجالات، معربا عن سعادته وفخره بأبناء بني سويف الذين كانت وما زلت لهم بصمات واضحة ومميزة في كل مناحي الحياة.