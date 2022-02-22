أسعار النفط تصل لأعلى مستوى منذ 8 سنوات بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا

صعد النفط إلى أعلى مستوياته منذ 2014 اليوم الثلاثاء، بعد أن أمرت موسكو بإرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، مما زاد من مخاوف الإمدادات التي تدفع الأسعار صوب 100 دولار للبرميل.

ألمانيا توقف خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»

وأوقفت ألمانيا خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» من روسيا بينما ناقشت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المحتملة حيث أبلغت أوكرانيا عن استمرار القصف في شرق أوكرانيا.

وذكرت شركة «بي.في.إم» للسمسرة النفطية أنَّ احتمالية صعود أكثر من 100 دولار للبرميل تلقت مرجح بقوة، وارتفع خام برنت القياسي العالمي 1.93 دولار أو 2% إلى 97.32 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014 عند 99.50 دولار.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يقفز 3.3%

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.96 دولار أو 3.3% من يوم الجمعة إلى 94.03 دولار مع إغلاق السوق يوم الاثنين في عطلة رسمية، ولامس خام غرب تكساس الوسيط أيضًا أعلى مستوى في سبع سنوات يوم الثلاثاء حيث بلغ ذروته عند 96 دولارًا.

وبحسب تقرير لـ«رويترز»، أضافت الأزمة الأوكرانية مزيدًا من الدعم لسوق النفط الذي ارتفع بسبب نقص الإمدادات مع تعافي الطلب من جائحة كورونا.

وقاومت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك+»، الدعوات لزيادة الإمدادات بشكل أسرع.

وقالت بريطانيا إنَّ انتقال روسيا إلى أوكرانيا خلق وضعًا خطيرًا مثل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، عندما دفعت مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي العالم إلى شفا حرب نووية.

وتمسك وزير الدولة النيجيري للبترول اليوم الثلاثاء بوجهة نظر «أوبك+» القائلة بعدم الحاجة إلى مزيد من الإمدادات، مشيرًا إلى احتمال زيادة الإنتاج من إيران إذا جرى إحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية.