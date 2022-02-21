تراجع أسعار النفط اليوم.. وسعر البرميل يصل إلى 91 دولارا

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إثر جهود دبلوماسية جديدة لحل الأزمة الأوكرانية من المخاوف، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار واحد للبرميل في بداية التعاملات الآسيوية مع تهديد الأزمة الأوكرانية بتعطيل صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 93.14 دولارًا، منخفضة 40 سنتًا أو 0.4%، بعد أن لامست 95 دولارًا في وقت سابق اليوم، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا إلى 90.79 دولار للبرميل، من أعلى مستوى سابق عند 92.93 دولار.

وقال فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث في مذكرة: «إذا حدث غزو روسي كما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأيام الأخيرة ، فقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار أمريكي/ برميل، حتى لو تم التوصل إلى صفقة إيرانية».

توقعات بوصول خام برنت إلى 100 دولار

وتوقع بنك OCBC السنغافوري، في مذكرة بحثية، أنَّ خام برنت قد يصل 100 دولار على المدى القصير، ربما قبل نهاية الربع الأول، وعلى الرغم من احتمال وصول النفط إلى 100 دولار.

وقال وزراء الدول العربية المنتجة للنفط يوم الأحد إنَّه على «أوبك +» الالتزام باتفاقها الحالي لإضافة 400 ألف برميل من النفط يوميًا كل شهر للإنتاج ، رافضين الدعوات لضخ المزيد لتخفيف الضغط على الأسعار.

وقالت شركة «آر بي سي كابيتال» في مذكرة: «نتوقع أن يكون إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي أكبر من الإصدار في نوفمبر، ويمكن تقديم المزيد من البراميل اللطيفة هذه المرة من خلال البيع المباشر».

وقال محللون إنَّ السوق لا تزال ضيقة وأن أي إضافة للنفط ستساعد، لكن الأسعار ستظل متقلبة على المدى القريب حيث من المرجح أن يعود الخام الإيراني في وقت لاحق من هذا العام.