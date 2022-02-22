إصابة المخرج جميل المغازي خلال تصوير كليب «تاتي» بلبنان

تعرض المخرج جميل المغازي لإصابة في رأسه بعد سقوط إحدى معدات التصوير عليه، خلال تصوير كليب «تاتي» مع الفنانة شمس الكويتية.

«تاتي» هي أغنية عراقية، ومن المقرر طرح الكليب الخاص بها خلال أيام.

وسافر المغازي منذ ثلاثة أيام إلى لبنان؛ للاجتماع مع شمس، التي من المقرر تصوير كليبين غنائيين لها في لبنان خلال الفترة المقبلة؛ ومن بينهما كليب تاتي، الذي تعرض فيه لإصابة جعلته يؤجل عودته إلى مصر يومين.

إصابة جميل المغازي بمغص كلوي

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المخرج جميل المغازي لإصابة وقت تعاونه مع المطربة شمس الكويتية، فسبق وتعرض لمغص كلوي وقت تصوير أحد كليبات شمس الغنائية في لندن، ونُقل وقتها إلى المستشفى، وداعبته النجمة الكويتية شمس في الفيديو، ووصفت إصابته بـ«إصابة الملاعب».

جميل المغازي يطرح كليب حالي اتلخبط

وعرض مؤخرا لجميل المغازي، كليب حالي اتلخبط، مع المطربة المغربية اسما لزرق، على أن يتم طرح ثلاثة كليبات آخرين لها خلال الفترة المقبلة، هذا إلى جانب استعداده لتصوير عدة أعمال غنائية بطريقة الفيديو كليب لعدد كبير من المطربين والمطربات من بينهم النجمة التونسية لطيفة التي من المقرر تصوير كليب غنائي لها فور عودته لمصر.

شمس، هي مطربة كويتية حاملة أيضا للجنسية السعودية، وُلدت في مدينة حفر الباطن، في 27 أبريل، ونظرًا لإقامتها فترة طويلة في الكويت، اقترن البلد العربي باسم شهرتها.