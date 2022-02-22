حجز استئناف المتهمين بغرق طفل في حمام سباحة نادي الأولمبي لـ29 مارس

قضت محكمة جنح مستأنف باب شرق، بالإسكندرية حجز استئناف المتهمين بغرق الطفل سيف إسلام، بحمام السباحة بنادي الأولمبي، إلى جلسة 29 مارس المقبل للنطق بالحكم والتحفظ على المتهمين من الأول إلى السابع لحين جلسة النطق بالحكم.

7 متهمين تقدموا باستئناف على الحكم

وتقدم المتهمون، المدرب والمنقذ و5 مساعدين، من الأول إلى السابع باستئناف على حكم حبسهم لمدة عام مع الشغل والنفاذ وتوقيع غرامة مالية عليهم قدرها 2000 جنيه بتهمة التورط والإهمال والتسبب فى غرق سيف إسلام.

محاكمة المتهمين

وكانت محكمة جنح باب شرق قد أصدرت حكمها على 10 متهمين بجلسة 18 نوفمبر الماضى، حيث أصدرت حكمها على المتهم من الأول إلى السابع بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وذلك في شق القضية المتعلق بالإهمال الذي أدى إلى القتل الخطأ.

كما قررت المحكمة حبس المتهم الثامن المدير التنفيذي السابق للنادي الأولمبي، والمتهم التاسع سكرتير النادي، والمتهم العاشر، فني الكاميرات، بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في شق القضية المتعلق بالتزوير، والحكم بستة شهور مع الشغل، وذلك في شق القضية المتعلق بإخفاء أدلة جنائية متعلقة بكاميرات المراقبة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى الصيف الماضي، حيث تعرض الطفل سيف إسلام، للغرق في حمام سباحة نادي الأولمبي السكندري أثناء حضوره أحد تدريبات السباحة، ووجهت أسرته اتهامات لمسؤولي النادي بتسببهم في غرقه وإخفاء الأدلة الدالة لكشف الإهمال والتزوير لحماية المتهمين.