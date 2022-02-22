افتتاح مستشفى «نيل الأمل» لعلاج تشوهات الأطفال بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مستشفى «نيل الأمل»، الذي يُعد أول مستشفى مجاني لجراحات الأطفال في مصر وأفريقيا، حيث جاء المؤتمر الافتتاحي للمستشفى، الذي احتضنته مكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع اليوم القومي الرابع للاختلافات الخلقية.

محافظ الإسكندرية: الكشف على 600 حالة يومياً

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في كلمته أثناء المؤتمر، إنه شارك في الافتتاح التجريبي لمستشفى «نيل الأمل» في أكتوبر الماضي، حيث لمس دور هذا الصرح الطبي الكبير في خدمة شعب إسكندرية ومصر، مقدماً الشكر لكل من شارك في فكرة وإنشاء هذا العمل.

وتابع محافظ الإسكندرية أنه لمس أيضاً الصعوبات والمعوقات في هذا الصرح العظيم، وكان أولها المحليات، وكان هناك صبر عظيم ورائع لتواصلهم ليل مع نهار لإنجاز العمل، من مياه وكهرباء ووزارة الصحة والمحافظة، ولكننا أصررنا على إكمال العمل، معتبراً أن أهمية المستشفى تكمن في أنه مستشفى للأطفال بالكامل لعلاج الاختلافات الخلقية.

وأكد «الشريف» أن هناك أكثر من 600 حالة يتم الكشف فيها على الأطفال وعلاجها، لافتاً إلى أن دعوات الأمهات والآباء ستصل للسماء وهذا العمل العظيم له فضل كبير عند الله.

المفتي: الأديان تدعو للحفاظ على صحة الناس

ومن جانبه، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه يرسل الشكر لكل من أسهم في هذا العمل الخيري، الذي يعد نقطة مضيئة في مصر التي تخطو إلى الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة، مؤكداً أن هذا الصرح الطبي الكبير أحد المشاريع التي تعمل على تخفيف الآلام لهؤلاء الأطفال وإعادة البسمة على وجوههم وأحد صور التراحم التي جاء بها الاسلام.

وأضاف «علام»، في كلمته، أن الاهتمام بالرعاية الصحية لأطفالنا أصحاب الحالات الخاصة يساعد على عودة الاطفال لحياتهم الطبيعية وإعادة الفرح والسرور إلى بيوتهم وأسرهم، مشدداً أن ذلك ما يؤكد عليه الأديان السماوية كافة في الحفاظ على حياة الناس.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق عدداً من المشروعات الكبرى التي توفر رعاية صحية للمصريين، حيث أكد أن هذا جزء لا يتجزأ من بناء مصر الحديثة، مؤكداً على كلام الرئيس بأن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات مصر.

رسالة مستشفى «نيل الأمل» للأطفال

وشهد المؤتمر حضور نخبة من أهم المتخصصين والخبراء في المجالات العلمية والطبية وجراحات الأطفال، حيث يركز على استعراض أحدث الطرق العلمية في علاج الاختلافات الخلقية.

تجدر الإشارة إلى أن رسالة مستشفى «نيل الأمل» تتمثل فى تقديم العلاج الطبي والجراحي والتأهيلي لاطفال الاختلافات الخلقية والأمراض المزمنة والإعاقات للأطفال، ومتابعتهم حتى الوصول لحالة صحية تمكنهم من ممارسة حياتهم في المجتمع، وذلك عن طريق فريق طبي وإداري واجتماعي يمتلك أعلى درجات التخصص في هذا المجال وبالمجان.

رؤية مستشفى «نيل الأمل»

وتنطلق رؤية المستشفى من علاج جميع حالات الاختلافات الخلقية المتقدمة والأمراض المستعصية لدى الأطفال، وإجراء التدخلات الجنينية الجراحية لمنع حدوثها دون مقابل، ليكون المستشفى رائداً في هذا المجال على مستوى مصر والمنطقة بأسرها.