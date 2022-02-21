عضو هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية تحصد جائزة «ليوناردو دافنشي الدولية»

حصدت الفنانة «نورهان محمد إبراهيم المهدي»، المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، جائزة «ليوناردو دافنشي»، الدولية، وتسلمها الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم فى 6 فبراير الماضي، بقصر بورجيزي، فلورنسا، بإيطاليا.

جائزة ليوناردو دافنشي الدولية

يذكر أن جائزة ليوناردو دافنشي فاز بها عشرة فنانين وهم الأكثر تأثيرا وتميز في المجتمع الفني العالمي، والجائزة تنظمها هيئة متاحف إيطاليا كل عامين.

ويعد «ليوناردو دي سير بيرو دا فينتشي»،‏ فنان ومخترع إيطالي كثيرُ المعارف عاش في عصر النهضة، ويشتهر بإنجازاته العلمية واختراعاته وبأنه كان رسامًا ونحاتاً وأديباً ومعمارياً وموسيقياً ومهندساً حربياً وعالماً في الفلك والرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والنبات والخرائط.

رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الفنانة الفائزة

وتقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بخالص التهنئة إلى عضو هيئة التدريس في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، حيث أن الجائزة الدولية تمنح سنوياً وتحمل اسم الفنان والمصور والعالم ليوناردو دافنشي، وتمنح لأصحاب الإنجازات المتميزة من الشباب المشاركين في دراسة العلوم والتكنولوجيا والآداب والفنون.

أبرز من فازوا بالجائزة

من جهتها أكدت الدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة، أن تلك الجائزة حصل عليها موسيقيون أمثال «ايفيلين جيليني، وليونيداس كافاكوس»، مؤكدة دعم كلية الفنون الجميلة لكافة أبنائها المميزين.

حفل تكريم الطلاب المتميزين

في سياق متصل، وجهت عميدة كلية الفنون الجميلة، الشكر لفريق الكلية المشارك خلال الملتقي الأول لكليات الفنون الجميلة بالجامعات المصرية المقام في رحاب كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، لنجاحهم المبهر بجميع أنشطة الملتقي.

كما وجهت الشكر إلى المشرفين الدكتور عادل الصعيدي، المدرس بقسم التصوير، و الدكتورة علا موسي، المدرس بقسم النحت ، ومحمد فاروق، على الاشراف و متابعة فريق العمل و حسن التنظيم و العمل على إنجاح المشاركة في الملتقى و توفير سبل التميز الذي ظهر جليا من نتائج الأعمال و الأنشطة التي تمت خلال الملتقى .

كما أعلنت عن إقامة احتفالية و معرضا مصورا رقميا لتوثيق إنجازات ويوميات نشاط طلاب كلية الفنون الجميلة بملتقى الجامعات بالمنصورة يوم السبت 26 فبراير 2022 ، يفتتحه مجلس كلية الفنون الجميلة بإشراف الدكتورة نجوان شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.