مصادر طبية: ارتفاع عدد ضحايا حادث «صحراوي الإسكندرية» إلى 19 شخصا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس خاص وسيارة نقل ثقيل بطريق «الإسكندرية – القاهرة»، الصحراوي، إلى 19 شخصًا «3 وفيات و16 مصابًا»، ونُقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت الجثث إلى مشرحة العامرية، وفقا لمصادر طبية.

أسماء ضحايا حادث صحراوي الإسكندرية

وحصلت «الوطن» على أسماء بعض الضحايا «وفيات ومصابين»، في حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث لقي شخصان مصرعهما فور الحادث، وتوفي آخر بعد نقله إلى المستشفى.

وقال مصدر طبي إن الحادث نتج عنه وفاة «إسلام رمضان عبدالهادي 29 سنة، مقيم بأبو حمص، إبراهيم توفيق محمد، 22 سنة، مقيم بمنطقة النجاح».

وأشار إلى أن قائمة أسماء مصابي حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الذي وقع بعد كارتة الرسوم بالكيلو 5 اتجاه القاهرة، تضمنت «هشام شعبان عبدالحميد، 33 سنة، مقيم بإيتاي البارود، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، بدران إبراهيم عبدالله، 39 سنة، مقيم بإيتاي البارود، مصاب بكسر في القدمين وعوارض ارتجاج، أشرف حمدي عبد المعبود، 34 سنة، مقيم بأبو المطامير، مصاب بخلع في الكتف الأيمن وكسر بالقدم اليمنى، بدوي شعبان عبدالحميد محمد، 32 سنة، مقيم بأبو المطامير، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بعموم الجسم، وعبدالحميد محمد إبراهيم، 32 سنة، مصاب بعوارض ارتجاج وجرح متهتك بالوجه».

تفاصيل حادث تريلا بأتوبيس في الإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 45 بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، ووجود مصابين ووفيات.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم أتوبيس تابع لشركة «البوادي» ببرج العرب بسيارة نقل ثقيل «تريلا» بالطريق المشار إليه.

نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من عمال وموظفي الشركة المشار إليها وإصابة 16 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.