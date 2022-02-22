مصطفى وزيري: أبهرنا العالم بالاكتشافات الأثرية.. «المصري يشرف في أي حتة»

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أمس شهد فعاليات احتفالية تعامد أشعة الشمس على معبد أبو سمبل، التي أقيمت بمدينة أبو سمبل في أسوان، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والآلاف من المصريين والأجانب، بعد عرض الصوت والضوء، فكانت حفلة مميزة أبهرنا العالم بالاكتشافات الأثرية.

الاحتفالية امتدت من مساء أمس حتى صباح اليوم

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، كان هناك فرق فنية استعراضية بحضور الآلاف من المصريين والأجانب، فكانت الاحتفالية مستمرة مساء الأمس وحتي صباح اليوم ، بجانب إقبال وتوافد عدد غير مسبوق من السياحة الداخلية، قائلًا «فعلا المصري بيشرف في أي حتة، واقفين كلهم في صفوف منتظمة ماسكين كاميرات وبيصوروا الحفلة لحظة بلحظة».

تعامد أشعة الشمس على رمسيس الثاني

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن السماء صافية والشمس أشرقت بشكل رائع اليوم، مبينًا أن أشعة الشمس تعامدت تحديدًا على رأس رمسيس الثاني ثم رع وحاراختي وآمون رع، بجانب أنه كان هناك دعوة من وزارة الآثار للمؤثرين من جميع أنحاء العالم، الذين أتوا ملبيين الدعوة لحضور هذا الحدث الرائع وبثه مباشرًة على مختلف القنوات العالمية، لترويج السياحة في مصر، مبينًا مدى روعة المنظر تعامد أشعة الشمس على رمسيس الثاني.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار، يجرِ اكتشافات أثرية، التي استطعنا أن نكون قادرين من خلالها على إبهار العالم، أما بالنسبة لدور هيئة تنشيط السياحة، الذي يأخذ المادة العلمية من المجلس الأعلى للآثار، بين الاكتشافات المختلفة ثم من خلال البورصة العالمية، تشارك مصر فيها لفتح أسواق جديدة لها ليس فقط للجنسيات، ولكن للبرامج المختلفة أيضا، ومنها السياحة العلاجية والمؤتمرات والسفاري.