مصطفى وزيري يعلن اكتشافات أثرية جديدة بطريق الكباش: «لقينا بير ومعاصر نبيذ»

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن كشف أثري وجدوه أمس، قائلا: «مفاجأة جميلة، امبارح واحنا بنعمل حفاير عند بوابة بطليموس الثالث من الناحية الجنوبية لمعبد الكرنك، بعد كام متر ما بين 2 كبش، زمايلنا الأثريين لقوا بداية سلالم، معدية ما بين الكباش، ثم لقوا بداية بير مردوم».

أحواض للزهور ومعاصر للنبيذ على امتداد طريق الكباش

وأضاف «وزيري»، خلال تغطية قناة «on» لاحتفالية إحياء طريق الكباش بالأقصر، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «أعتقد والله أعلم إن ده كان البير اللي كان بيستخدمها المصري القديم علشان ياخد منها المياه ويبتدي يسقي منها الزهور الموجودة في الأحواض التي ما بين الكباش على الطريق بأكمله، ويمتد ما بين معابد الكرنك والأقصر».

وواصل: «فيه مفاجآت كتيرة جدا، تحتاح لـ10 ساعات للإفصاح عنها، فمعاصر النبيذ موجودة على امتداد طريق الكباش، وبدءا من الغد، يستطيع أي زائر التجول بحرية كاملة في هذا الطريق هيشوف في آخر جزء فيه عند خونسو هيلاقي أعمال الترميم والحفائر شغالة، وهيشوف معاصر النبيذ».

فرحة أهالي الأقصر باحتفالية طريق الكباش

وعن احتفالية طريق الكباش، قال: «إحساسي لا يوصف أنا رجعت تاني مكاني، الأقصر حتة مني، وبدأت عملي كمفتش آثار في الهرم، ومن سنة 1994 جيت الأقصر ومامشتش منها إلا من قبل 4 أو 5 سنين بس وروحت على القاهرة».

واستكمل: «الأقصر مكان له عندي إحساس غير عادي، الواحد لما بيشتغل هنا، زي ما بيتشغل في أي حتة في مصر بحب، لكن هنا بعاطفة شوية، والجميل إن جميع أهالينا في الأقصر فرحتهم بالاحتفالية غير عادية، فرحتهم من قلوبهم».