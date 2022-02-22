إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق شبراخيت بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، على طريق «محلصا»، التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بتصادم ميكروباص ونصف نقل

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة شبراخيت، يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قرية «محلصا»، التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في حادث تصادم بقرية «محلصا»

أسفر الحادث عن إصابة كل من «سامى عبد العليم المنوفي»، 18 سنة، مقيم شبراخيت، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«سها يوسف الدعوشي»، 50 سنة، مقيم شبراخيت، مصاباً بسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«سميحة يوسف الدعوشي»، 50 سنة، مقيمة شبراخيت، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«محمد محمود رزق»، 25 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى وكدمات متفرقه بالجسم، و«محمود رضا أبو الفضل»، 17 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن.

نقل المصابين لمستشفى شبراخيت العام

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.