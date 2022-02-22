الضرائب: استمرار العمل الجمعة والسبت لمساعدة الممولين في إقرارات «القيمة المضافة»

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية استمرار العمل خلال أيام الراحات والإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت المقبلين بمركز كبار الممولين لتقديم الدعم الفني للمولين عند تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن العام الماضي 2021.

تقديم الدعم الفني لكبار الممولين

وأوضحت الضرائب عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر وانستجرام» أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصدر تعليمات باستمرار العمل الجمعة والسبت 25 و26 فبراير 2022، من 9 صباحا حتى 4 عصرا بمركز كبار الممولين، حيث يجري استقبال الممولين لتقديم الدعم الفني واستقبال الممولين من مختلف المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى 2021 وكذلك مساعدتهم في تقديم إقراراتهم عن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل يأتي لتسهيل مهمة الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية بشكل مرن مع دعمهم بكافة أوجه الدعم اللازم لاستقبال الممولين لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتلقى إقرارات الضريبة على القيمة المضافة.

ولفتت الضرائب إلى أن الممولين والمواطنين يمكنهم التواصل مع مسؤولي مصلحة الضرائب للحصول على المعلومات الفنية والدعم الفني على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب عبر الإنترنت بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للضرائب على موقعى فيس بوك وتويتر إضافة إلى القناة الرسمية لمصلحة الضرائب على يوتيوب ورابط صفحة المصلحة على انستجرام.

انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية 31 مارس

ووفقاً لقانون مصلحة الضرائب المصرية ينتهي موعد تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأفراد والأشخاص الطبيعيين يوم 31 مارس المقبل في حين تنتهي مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للشركات أو الأشخاص الطبيعية يوم 30 إبريل المقبل دون غرامات بينما يتم فرض غرامات تأخير وعقوبات في التقديم بعد هذين التاريخيين المحددين من قبل مصلحة الضرائب المصرية.