«التعليم» تعلن خطة توزيع منهج العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة توزيع المحتوى الدراسي في مادة العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2022، موضحة أن منهج العلوم تم توفيره على منصة «ديسكفري» من خلال بنك المعرفة المصري بالصور والفيديوهات التفاعلية التي تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم من المقرر الدراسي.

توزيع منهج العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، خطة توزيع منهج العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي:

- الوحدة الثانية الحركة وتشمل المفهوم الرابع الطاقة والتصادم، تدرس في بداية الأسبوع 19 فبراير 2022 من نشاط 1 حتى 7.

- نشاط 8 حتى 12 ابتداء من 26 فبراير 2021.

- مشروع الوحدة من 5 مارس 2021.

- الوحدة الثالثة الطاقة والوقود:

- المفهوم الأول الأجهزة والطاقة

- نشاط من 1 حتى 6 يدرس ابتداء من يوم 12 مارس 2021.

- نشاط 7 إلى 12 ابتداء من 19 مارس 2021.

المفهوم الثاني الوقود

- نشاط 1 حتى 7 ابتداء من 26 مارس 2021.

- نشاط 8 إلى 15 ابتداء من 2 أبريل 2022.

المفهوم الثالث مصادر الطاقة المتجددة

- نشاط 1 إلى 6 ابتداء من 9 أبريل 2022.

- نشاط 7 إلى 13 ابتداء من 16 أبريل 2022.

- مشروع الوحدة ابتداء من 23 أبريل 2022.

- المراجعة 30 أبريل 2022.

تحميل كتب العلوم والرياضيات

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي تصفح وتحميل كتب العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني من موقع بنك المعرفة المصري للوصول إلى منصة «Discovery Education»، مؤكدة في خطابها للمديريات والإدرات التعليمية، أنَّ المنصة تتيح ربط المنهج المصري بمحتوى رقمي ممتع فلم يعد المعلمون بحاجة للبحث على نطاق واسع وتتيح الوصول عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول إلى الآلاف من مقاطع الفيديو، والمقالات النصية، والعروض التفاعلية.

وأضافت أن المنصة توفر مقاطع الفيديو، والألعاب، وغيرها من المحتوى التعليمي المشوق وتوفر لدى المعلمين إمكانية الوصول الفورى إلى المحتوى المدقق والمعتمد المخصص لدروس العلوم والرياضيات بالمناهج المصرية، لافتة إلى أن الموارد المجانية مثل Curriculum Connect وWebEdTV تعمل على بث الحياة فى الدروس من خلال أنماط متنوعة من الوسائط المتعدد.