كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط الحصول على منهج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، موضحا أنه يمكن الحصول على المقرر الدراسي من خلال منصة «ديسكفري»، عبر بنك المعرفة المصري، والتي توفر شرحا مبسطا بالصور والفيديوهات للدرس وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن رابط الحصول على منهج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 يوفر الكتب لتسهيل عملية التعلم يسر على منصة «Discovery Education» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أنه يمكن للطالب تصفح وتحميل كتب العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي بجانب دليل المعلم.

رابط منهج الصف الرابع الابتدائي

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن بنك المعرفة الذي يتضمن رابط الحصول على منهج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، يعتبر أكبر مجموعة من الموارد والأنشطة التعليمية على الإنترنت، موضحا أنه من خلال الشراكة بين بنك المعرفة المصري و«Discovery Education»، أصبح من الممكن للمعلمين، والآباء والطلاب في مصر، الوصول إلى العديد من مقاطع الفيديو، والمقالات والأنشطة التعليمية الأخرى وبصورة مجانية.

ونوهت الوزارة، بأنه جرى تطوير تطبيق لأجهزة الكمبيوتر يمكن المستخدمين، من أصحاب الاتصال الضعيف بالإنترنت، من الوصول إلى موارد Discovery Education دون اتصال بالإنترنت وتعد رائدة على مستوى العالم في مجال المحتوى الرقمي المعتمد على معايير للمراحل الابتدائية، والإعدادية والمتوسطة، والثانوية، حيث تعمل على إحداث نقلة نوعية في مجال التدريس والتعلّم من خلال كتب دراسية رقمية ووسائط متعددة حاصلة على أفضل الجوائز في مجالها، بالإضافة إلى مساهمتها في التطوير المهني وفي بناء أكبر مجتمع للتعلّم المهني من نوعه.

خطوات الحصول على منهج الترم الثاني 2022:

-الدخول على بنك المعرفة المصري.

-الدخول على منصة «ديسكفري».

-اختيار المرحلة.

-اختيار الصف الدراسي.

-اختيار الترم الدراسي.