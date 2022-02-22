7 معلومات عن مستشفى «نيل الأمل» لعلاج تشوهات الأطفال بالمجان

تحتضن مدينة الإسكندرية مستشفى «نيل الأمل»، الذي يُعد أول مستشفي مجاني لجراحات الأطفال في مصر وأفريقيا، وتزامن افتتاحه الرسمي اليوم الثلاثاء، مع اليوم القومي الرابع للاختلافات الخلقية، ويشكل المستشفى نقلة نوعية في المجال الطبي للأطفال من تلك الفئة، حيث يوفر كافة الاحتياجات المطلوبة للعلاج والكشف.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز 7 معلومات عن مستشفي نيل الأمل، من حيث التكلفة والإمكانيات الهائلة المتواجدة بالمستشفى، ومدى تأثيره في حياة أكثر من مليون طفل في مصر، يعانون من تلك التشوهات.

250 مليون جنيه تكلفة إنشاء المستشفى

- يُعد مستشفى «نيل الأمل» هو المستشفى الأول المتخصص لعلاج أطفال الاختلافات الخلقية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بالمجان، حيث بلغ تكلفة إنشائه 250 مليون جنيه، ويقدم المستشفى الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال بالمجان من عمر يوم وحتى 18 عاماً بدون أي مقابل مادي.

إمكانيات مستشفى «نيل الأمل»

- يضم المستشفى أكبر وحدة عناية مركزة تسع أكثر من 40 مريضاً من حديثي الولادة وأطفال الاختلافات الخلقية، وأول وأكبر مركز أشعة تشخيصية للأطفال، ومركز البحث العلمي ومعامل الجينات.

- كما يضم المستشفى وحدة طب الأجنة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ووحدة العمليات الجراحية والمناظير لتقديم العمليات في كافة التخصصات الدقيقة والمستعصية.

- يحتوي المستشفى على 21 عيادة تخصيصية وتكاملية ومركزاً تأهيلياً.

- تبلغ سعة المستشفى 62 سريراً، و3 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

تأثير مستشفى «نيل الأمل» على حياة الأطفال

- يحتاج عدد كبير من الأطفال في مصر لرعاية تلك المستشفى، حيث يبلغ عدد الأطفال أصحاب التشوهات الخلقية، حوالي مليون و300 ألف طفل، بحسب الإحصائية التي أعلنها مسؤولو المستشفى خلال المؤتمر الافتتاحي.

- هناك أكثر من 600 حالة يتم الكشف فيها على الأطفال وعلاجها، منذ افتتاحها التجريبي في أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.