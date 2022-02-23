أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 23-2-2022

مع اقتراب شهر رمضان الذي يفصلنا عنه القليل، يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية، استعدادا لشراء وتخزين ما يصلح للتخزين منها لشهر رمضان الكريم، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، ليعوض الصائم ما فقده الجسم أثناء ساعات الصيام.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل يومي ودائم ومستمر على توفير ما يحتاج إليه المواطنون بشكل دائما وما يبحثون عنه، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، وفق جولة «الوطن» اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وتباينت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، والتي جاء أسعارها كما يلي:

الفاصوليا: سجل سعر الكيلو منها قيمة تتراوح بين 15 و29 جنيها.

القلقاس: تراوح سعر الكيلو جرام منه بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس: سجل سعر الكيلو منها بين 7 و9 جنيهات.

الباذنجان: جاء سعر الكيلو جرام البلدي منه بسعر تراوح بين 10 و15 جنيها.

الملوخية: سجلت الملوخية سعرا تراوح بين 10 و13 جنيها.

الخس: كما سجل سعر حزمة الخس 5 جنيهات.

البطاطا: فيما تراوح سعر كيلو البطاطا في الأسواق بين 3 و7 جنيهات.

البصل: تراوح سعر الكيلو منه بين 2 و5 جنيهات.

الخيار: سجل سعر الكيلو منه 12 جنيها.

البسلة: تراوح سعر الكيلو منها بين 6 إلى 8 جنيهات.

الثوم: سجل سعر الكيلو منه 30 جنيها.

الفلفل الرومي: تراوحت أسعار الكيلو الرومي البلدي منه بين 8 و15 جنيها.

الفلفل الألوان: سجل سعر الكيلو جرام منه بين 18 و25 جنيها في الأسواق.

الليمون: تراوح سعر الكيلو جرام منه بين 15 جنيها حتى 25 جنيها في الأسواق.