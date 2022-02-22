مواصفات وأسعار «نيسان باترول» الجديدة 2022

يضم السوق المصري العديد من السيارات بمختلف الفئات والمصنعين حول العالم، سواء كانت سيارات أوروبية أو يابانية أو كورية أو صينية، ومن أبرز الشركات التي تحظى بمبيعات قوية شركة نيسان اليابانية، إذ تقدم اعتمادية قوية في السيارات التي تطرحها.

وتقدم الشركة في السوق العديد من الفئات والطرازات، أبرزها سيارة نيسان باترون، والتي تعتبر من أقوى السيارات للشركة في السوق، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفاتها وأسعارها.

أسعار «نيسان باترول» الجديدة 2022

تنتمي السيارة لفئة شاحنات الـSUV، وتتوافر في السوق المصري بفئة واحدة بسعر 3 مليون و500 ألف جنيه.

مواصفات سيارة «نيسان باترول» الجديدة 2022

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 5600 سي سي، ينتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 560 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، وأقصى سرعة للسيارة 195 كيلو متر في الساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الدفع الكلي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 12 لترا من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- يجري تصنيع السيارة وتقفيلها في اليابان.

- وتأتي السيارة بأبعاد طول كلي 5315 مم، وعرض كلي 1995 مم، وارتفاع كلي 1955، وقاعدة العجلات 3075 مم، وارتفاع السيارة عن الأرض 135مم.

- ويأتي حجم الشنطة بسعة 273 وسعة خزان الوقود 140 لترًا.

- تتوفر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل الأمان، من بينها وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA.