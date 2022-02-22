موعد صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة: باقي ساعات قليلة

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2022، إذ أعلنت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بدء صرف مرتبات شهر فبراير غدًا الأربعاء، وينتظر الكثير من المواطنين صرف المرتبات الخاصة بهم، حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ودفع الفواتير الخاصة بالمرافق الخاصة بالمنزل.

ويتساءل الكثير من الموظفين عن موعد صرف المرتب الخاص بهم، وذلك نظرًا لأن وزارة المالية تصرف مرتبات شهر فبراير على عدة أيام متتالية، حتى لا يحدث تدافع على ماكينات الـATM، ونوضح من خلال هذا التقرير مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير للموظفين العاملين بالدولة، والتي تتمثل في الآتي:

الأربعاء الموافق 23 فبراير

الوزارات والجهات التابعة لها: يتمّ صرف مرتبات فبراير للوزارات التالية «الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول.

مديريات الخدمات بالمحافظات: والشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

هيئات مستقلة أو جهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

الخميس الموافق 24 فبراير

الوزارات والجهات التابعة لها: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

مديريات الخدمات بالمحافظات: دواوين عموم المحافظات: مديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، والتربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة.

هيئات مستقلة: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

على أن يتمّ تخصيص يومي الأحد والاثنين الموافق 27 و28 فبراير لصرف مرتبات جميع الوزارات.