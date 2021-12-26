قصة البجعة سميرة أشهر معالم سوق السمك: «كفيفة وتداعب من ينادي عليها»

بجعة كفيفة استطاعت أن تكتب لنفسها دراما خاصة وسط أهالي العريش وخاصة سوق السمك في وسط المدينة، حيث جعلت كل من يراها يتعلق بها، لا سيما بعد أن يعرف قصتها المتداولة بين التجار من 16 سنة وهو أول يوم دخلت فيه السوق مصابة ورعاية تاجر لها كأنها ابنته، وأُطلق عليها اسم «سميرة».

«سميرة» أكملت 16 عاما بين التجار في السوق

«البجعة جرى اصطيادها بالخرطوش منذ 16 عاما، وجاءتها الإصابة في أحد أجنحتها، وتم نقلها عن طريق أحد الصيادين إلى سوق السمك»، هكذا يروي مجدي عيد، أحد أكبر التجار من سوق السمك بوسط مدينة العريش في شمال سيناء، قصة البجعة سميرة، في تصريحات لـ«الوطن» قائلًا: «قمت بوضعها في المحل عندي، بعد أن تم تجبير جناحها، وعادت للحياة بصورة طبيعية».

أحد التجار القدامى أطلق عليها لقب «سميرة»

وأضاف «عيد» أن اسم «سميرة» أطلق عليها عن طريق التجار القدامى في السوق وهم: مجدي عيد، وحمدي عيد، «وعرفت منذ ذاك التاريخ بهذا الاسم، فهي صديقة كل التجار، وبرغم أنها كفيفة فأنها تتحرك بحاسة الشم بشكل غريب، ولها حركات معينة حينما تطلب الطعام أو الشراب، فأنها تومئ برأسها لصاحب المحل، وتخرج أصوات غريبة، تدل على أنها جائعة فيقوم أحد الموجودين بوضع سمكة صغيرة في فمها، أما أن تكون سمكة شوبار أو أدنيس أو بوري طازج، وتبدأ في مداعبتنا».

وقال عماد حجاب أحد التجار في السوق لـ«الوطن»: «إن البجعة سميرة نعتبرها من معالم السوق في العريش ونتفاءل جميعا بوجودها، فهي مثل أي معلم من معالم السوق، ونشعر جميعا بأنها لها الحق في العيش، سواء بتناول الطعام أو وجودها داخل المحل ورعايتها».

«سميرة» صديقة التجار مرضت ولكنها سرعان ما تعافت

وأضاف مجدى عيد، أنها صديقة التجار وتنام في المحل، «أحد المرات وجدت شكلها غريبا وكأنها تشعر بدوخة، فأخذتها للطبيب البيطري ألذى أعطاني زجاجة دواء وقمت بإعطائها لكي تشرب منه، وما أن جاء آخر اليوم حتى شفيت تماما».

وتابع: «سميرة عندها وفاء لا تترك المكان ولا تهرب على الإطلاق فهي تعرف اسمها وتعرف المكان الذي تعيش فيه، والأجيال في السوق تغيروا ولكنها ثابتة لا تتغير، وهناك وصايا من الجميع في السوق على رعايتها والسؤال عنها بشكل يومي».