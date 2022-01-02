تجار السمك بالعريش يطالبون بسوق جديدة.. ورئيس المدينة: التصميمات جاهزة

أطلقت الحكومة عده مشروعات للارتقاء بحياة المواطن المصري ومنها مشروع تطوير الأسواق العشوائية، الذي يعد من أهم المشروعات التي يعمل على تنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، استكمالا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، ويهدف إلى توفير فرص عمل آدمية للمواطنين، مما جعل تجار السمك في سوق العريش يأملون أن يشملهم التطوير.

قال أحمد محمد حجاب صاحب محل أسماك في مدينه العريش، إن جميع أنواع الأسماك تصل للسوق، سواء سمك البحار أو سمك الملاحات، فأن جميع الأصناف والأنواع متوفرة في السوق بشكل طبيعي.

تجار السمك يطالبون بتطوير السوق

وأضاف أبو حجاب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التجار في السوق يأملون بتطوير السوق مثل أسواق «بورسعيد ودمياط»، وغيرها الذي صممت على مستوى عالمي وبشكل حضاري، وبها كل المرافق من صرف صحي ومياه وكهرباء.

وأوضح أبو حجاب، أن سوق العريس به بعض العيوب في التصميم منها السلم المصمم بمدخل السوق، وهو ما يمنع دخول السيارات، مطالبًا بتطوير السوق بما يتماشى مع التنمية الحقيقية التي تنفذها الدولة بجميع المحافظات والقطاعات.

وأشار أحمد فايق أحد أصحاب المحال بسوق السمك، إلى أن السوق يعمل أسبوع واحد في الشهر، وهو الأسبوع الأخير، بعد حصول الموظفين على رواتبهم ويشترون الأسماك، مضيفًا أن عملية البيع في باقي أيام الشهر ضعيفة.

مساحات غير مستغلة في السوق

وأكد فايق، أن الأسعار في متناول الجميع، بالإضافة إلى توافر جميع أنواع السمك بأسعاره المختلفة، متابعًا أن عددًا من الأهالي يقبلون على الأسماك ذات السعر المرتفع، مثل بوري البحار الكبير والدنيس الفاخر وغيرها، وآخرين من محدودي الدخل يشترون الأسماك العادية منخفضة الأسعار مثل الشوبار وسمك الملاحات وغيرها.

وطالب مجدى عيد أحد أكبر تجار السوق، بمد فترة فتح بحيرة البردويل إلى 25 يومًا، حتى يتمكن الصيادين من صيد الثعابين البحرية وسمك القاروص، لافتًا إلى موسم الثعابين قد بدأ في البحيرة.

وفي نفس السياق، أوضح عيد، أن عدد المحال الذي تعمل في السوق 13 محل فقط، والمساحة الإجمالية للسوق ما يقرب من 80م عرض في 80 م طول أي ما يقرب من 50 محل، ولكنها التصميم جعل بعض المساحات غير مستغلة بالإضافة إلى عدم مدخل رئيسي، مشيرًا إلى الدور العلوي مهمل تماما، وقد تقدمنا بعدة شكاوى إلى الجهات التنفيذية بالمحافظة لتطوير السوق.

رئيس المدينة: تصميم جديد للسوق ومن المحتمل نقله للعبور

ومن جانبه قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك تصميم جديد للسوق، كما تجرى دراسة ومفاضلة على أن يتم تطوير السوق في مكانه، أو نقله إلى حي العبور.

وأضاف رئيس مجلس المدينة، نحن نعي جيدًا معاناة التجار، مؤكدًا أن العريش يتم تطويرها بشكل جيد وسوف تكون مدينة العريش من المدن السياحية الهامة المصممة بشكل حضاري، لافتًا إلى تطوير 5 ميادين وبعض الشوارع، وجارى تطوير بعض الخدمات الأخرى بشكل حضاري.