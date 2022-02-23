حظك اليوم برج القوس الأربعاء 23-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يبحث دائما عن التغيير، كما أنه لا يميل إلى عيش حياة روتينية، وهو من أكثر الأشخاص عاطفية وحنانا ورقة، كما أنه يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، ولا يحب قضاء وقت طويل في مكان واحد، ويحب مولود برج الميزان إبراز ما يوج بداخله من طفولة، فهو يتيمز بالبراءة، ويحب الانطلاق بشكل كبير، ودائما يتعرض مولود برج القوس للمشكلات والزمات والعاقيل التي تجعل حياته صعبة كثيرا، ولكنه يستطيع التغلب عليها دائما.

يتميز مولود برج القوس بأنه لديه شخصية عنيدة بشكل كبير، ولا يستسلم للأمور وصعوبتها بسهولة، ولكنه دائما يحرص على تحقيق ما يرغب به من أهداف، ما يجعله يبحث عن الحظ اليومي الخاص به بشكل يومي.

ونرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتجنب الظهور والأضواء ولا تعلن عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل إليك انفعالات وعليك اليوم أن تتحكم بها وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء.

العمل عند برج القوس

يتميز مولود برج القوس بأنه لديه شخصية قيادية في العمل، ويحرص دائما على إنجاز جميع المسئوليات المسندة إليه ولا يحب تأجيل تلك الأعمال إلى الغد، يميل مولود برج القوس دائما إلى دراسة جميع الخطوات التي يقبل على فعلها بشكل جيد.