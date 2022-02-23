أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-2-2022 في مصر

تناول الدجاج ومشتقاته المختلفة له الكثير من الفوائد، فالألبان واللحوم والبيض مفيدة لصحة الإنسان وتمده بالعديد من العناصر الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم والبروتين وغيرها، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الدواجن بشكل يومي في الأسواق قبل الشراء، لإعداد الميزانية الخاصة بالمنزل.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ الأسعار تحافظ على استقرارها منذ عدة أيام، وارتفعت أسعار الفراخ فقط بقيمة جنيه واحد.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس بالبحث عن أسعار الدواجن، تستعرض الوطن فيما يلي أبرز الأسعار وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، إنّ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء وصل إلى نحو 37 جنيهًا، والفراخ المجمدة 42 جنيهًا، كما ارتفع سعر الفراخ البيضاء لتصل إلى سعر 31 جنيها في المزرعة.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، إنّ سعر كرتونة البيض تراوح اليوم في المزرعة بين 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 حتى 65 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها، بينما سجل سعر كيلو جرام من البانيه نحو 95 جنيها، كما سجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 37 جنيها، ووصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو إلى 42 جنيها، كما تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها، ووصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا للكيلو الواحد.

ووفق للجولة في الأسواق، فإنّ سعر الدبابيس وصل اليوم لنحو 45 جنيها، كما سجل سعر الشيش طاووق نحو 95 جنيها، والمتبل نحو 105 جنيهات، وسجل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد نحو 45 جنيهًا، كما وصل سعر دبابيس رومي لنحو 53 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو من لحم البط نحو 55 جنيهًا، وسجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات، وبلغ سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات.