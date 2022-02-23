اتفاق بين جامعتي عين شمس وأكسفورد لتطوير اللقاحات والمهارات الطلابية

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، «لويز ريتشاردسون»، نائب رئيس جامعة أكسفورد، أمس الأول، على هامش زيارته للملكة المتحدة، في حضور الملحق الثقافي المصري بالمملكة المتحدة الدكتورة رشا كمال، لبحث سبل التعاون البحثي والأكاديمي في المجالات العلمية والبحثية ونقل الخبرات بالإضافة إلى تشجيع الباحثين المصريين المتفوقين على الالتحاق بجامعة أكسفورد في إطار خطة البعثات المصرية.

مذكرة تفاهم مع معهد «بونافيرو»، بكلية الحقوق بجامعة أكسفورد

وفي إطار الزيارة، وقع رئيس الجامعة مذكرة تفاهم مع الدكتورة «كايت أوريجون»، مديرة معهد «بونافيرو»، بكلية الحقوق بجامعة أكسفورد، بحضور الدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بكلية الحقوق، جامعة عين شمس وبموجب مذكرة التفاهم أصبحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس هي الشريك الإقليمي لـ«حقوق أكسفورد»، في منطقة الشرق الأوسط لتنظيم المسابقة الدولية للترافع في مجال قانون الإعلام.

وتتطلب المسابقة أن يعد الطلاب مذكرات مكتوبة ومرافعات شفهية حول قضية افتراضية تثير مخالفات محتملة لقانون الإعلام، حيث يجب أن يترافع الطلاب مرة باعتبارهم ممثلين لجهة الادعاء ومرة أخرى باعتبارهم ممثلين لجهة الدفاع.

ويعد هذا النوع من المسابقات أحد الوسائل الهامة لتدريب الطلاب على التحليل المتوازن لمختلف القضايا، فضلا عن تنمية قدراتهم على التفكير النقدي، كأساس التعليم القانوني الحديث.

وتأتي الخطوة في إطار خطة كلية الحقوق، برئاسة الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، لتطوير التعليم القانوني وربطه بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وكذلك في إطار خطة جامعة عين شمس لبناء شراكات مع جامعات دولية مرموقة بما يزيد من تنافسية الجامعة ويرفع من تصنيفها الدولي.

تعاون في مجال البحث الطبي وتطوير اللقاحات

ويعتبر الاتفاق بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس ومعهد بونافيرو بكلية الحقوق في جامعة أكسفورد هو الأول من نوعه في مجال القانون بمنطقة الشرق الأوسط، ونصت الاتفاقية على التعاون المشترك وتنظيم ورش عمل، وحلقات دراسية وتبادل المناهج الدراسية في كل ما يتعلق بمجال قانون الإعلام.

كما التقي محمود المتيني خلال زيارته للملكة، السير «أدريان هيل»، مدير معهد إدوارد جينيفر لأبحاث تطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد، بحضور الدكتور أحمد سالمان، الباحث بالمعهد وأحد أعضاء الفريق البحثي لتطوير لقاح «أكسفورد/ أسترازينيكا»، وتم بحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث الطبي وتطوير اللقاحات ضد الأمراض المعدية والأمراض السرطانية والعلاجات المناعية.

وناقش اللقاء التعاون مع جامعة عين شمس لجعلها واحدة من المراكز الإقليمية الرائدة الأكثر تقدما في مجال الأبحاث الطبية المتخصصة في تطوير اللقاحات وعلاج الأورام بأحدث التقنيات العالمية.

وتستمر زيارة «المتيني»، للمملكة المتحدة لعدة أيام وفقا لبرنامج الزيارة الذي يتضمن عقد عدد من الاجتماعات مع الجامعات والمراكز البحثية الدولية، بينها «كامبريدج، إمبريال كوليج لندن، كينجز كوليج لندن وكوين ماري»، وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي.