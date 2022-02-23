مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «كومبو» التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، فيما أُجريت الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب وآخر مصاب في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «كومبو» بذات المركز، وحُفظت الجثة، وأجريت الإسعافات الأولية وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة محمود رمضان محمود، 21 سنة، مقيم في أبو المطامير، باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، فيما لقي محمود بدير فاروق، 22 سنة، مصرعه، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 في تصادم سيارتين

وفي وقت سابق، شهد طريق «المحلصا» بطريق شبراخيت بمحافظة البحيرة حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نصف نقل، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجر نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مركز شرطة شبراخيت يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين، هم سامي عبد العليم المنوفي، 18 سنة، وسها يوسف الدعوشي، 50 سنة، وسميحة يوسف الدعوشي، 50 سنة، ومحمد محمود رزق، 25 سنة، ومحمود رضا أبو الفضل، 17 سنة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شبراخيت، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.