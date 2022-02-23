جمل يتسبب في حادث ببني سويف.. مصرع شخص ونقل 5 للمستشفى لتلقي العلاج

لقي جزار مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارة بـ«جمل» بالطريق الصحراوي بالزعفرانة أمام محطة وقود الوطنية، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف إخطارا، بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي «بني سويف - الزعفرانة»، ووجود حالات إصابة ووفاة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات بني سويف الجامعية، والدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

هوية المتوفى وأسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن حالة وفاة لشخص يدعى عمر محمد محمود، جزار، 34 سنة، وإصابة كل من لمار محمد منصور، 6 سنوات، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج مع جروح وسحجات بالجسم، ومحمد منصور متولي، 28 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم، واية نصر محمود، 25 سنة، مصابة سحجات وكدمات بالجسم، ومروان محمد محمود، 6 سنوات، مصاب سحجات وكدمات بالجسم.

وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمحافظة سوهاج، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقلهم داخل أقسام مستشفى بني سويف الجامعي لتلقيهم العلاج اللازم وذلك عقب فحصهم بقسم الاستقبال والطوارئ.