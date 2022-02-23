تعيين 1979 شابا في الغربية منهم 33 «قادرون باختلاف»

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1979 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 33 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5507 شاباً ، كما تم توفير 141 فرصة عمل .

استخراج 723 ترخيص مزاولة حرفة

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 723 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 19 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 38 بمنشآت القطاع الخاص ، وإصدار 2 ترخصي عمل للأجانب ، وتلقي طلب لآخر .

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال يناير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 637 منشآت ( دوري - حملات) يعمل بها 1087 عاملا ، وإعادة التفتيش على 498 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 174 محضراً للمنشآت المخالفة ، وتلقي 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 5 شكاوى منها ، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 18 شكوى أخرى قدمت ورقياً .

تنفيذ وثيقة تأمين تكافلى لـ 932 عاملاً

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بعمل وثيقة تأمين تكافلى لـ 932 عاملاً من المسجلين بإجمالي 55 ألفاً و 920 جنيها ، وصرف 4000 جنيه منح لإجراء عمليات جراحية لعاملين ، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 76 ألف جنيه لـ 152 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 667 منشأة وإعادة التفتيش على 778 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 265 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 857 منشأت لإزالة المخالفات ، وتلقى 1046 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 24 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 46 شكوى ، و 94 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 23 ندوة توعية ، ومنح 15 ترخيص لمنشآت ، وعمل 139 قياسات ميدانية لـ 56 منشأة ،كما تم التفتيش على 667 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).