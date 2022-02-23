5 خطوات لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا.. الحق قبل الضغط على الموقع

انطلق موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية عن عام 2021، بداية من أول يناير الماضي، حتى 31 مارس المقبل، للأشخاص الطبعيين، ومنذ أول يناير الماضي حتى 30 أبريل المقبل، أو خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، للأشخاص الاعتباريين.

وتهيب مصلحة الضرائب، في بيان رسمي، بالممولين، سرعة تقديم الإقرارات خلال الفترة القانونية المحددة، وعدم الانتظار للأيام الأخيرة من المهلة، تجنبا لحدوث ضغط على الشبكة.

خطوات تقديم إقرارك الضريبي إلكترونيا

- الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، من خلال الرابط الإلكتروني.

- اختيار ضريبة الدخل من شريط الخدمات المتاحة.

- اختيار إقرارات الدخل الطبيعي، ومنها اختيار نوع الإقرار:

• نموذج «101»: الإقرار الضريبي على صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين.

• رقم «103»: الإقرار الضريبي على صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين على السيارات.

• نموذج «105 طبيعى»: الأرباح على النشاط التجاري والصناعي والمهني المؤيد بحسابات.

- تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة.

- إذا كنت ممول جديد، سجل في «ممول جديد».

التقديم «أونلاين» لتقليل العبء على المواطنين

يشار إلى أن مصلحة الضرائب، حدثت وطورت النظم المطبقة، لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية من جانب المواطنين، ولمواكبة أحدث النظم العالمية اللازمة في العمل الضريبي، عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا عبر الإنترنت.

ويهدف التقديم «أونلاين»، إلى تقليل العبء على المواطنين، وتقديم خدمة فعالة، من خلال إتاحة الفرصة أمام الممول، بسرعة الدخول إلى سجله الضريبي الإلكتروني، في أي وقت خلال اليوم، وعلى مدار 24 ساعة، دون الحاجة إلى الانتقال لمصلحة الضرائب، التابع لها في محافظته.

وحرصت المصلحة، على تخصيص مساحة تخزينية خاصة لكل ممول، من أجل تخرين تعاملاته المالية من جانب الخصم والتحصيل، في حساب سجله الضريبي.