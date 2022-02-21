الإنقاذ النهري يبحث عن مفقودين بعد سقوط «توك توك» في ترعة الإسماعيلية «فيديو»

تستمر جهود رجال البحث والإنقاذ في الإسماعيلية، في تمشيط ترعة الإسماعيلية، بعد بلاغ سقوط «توك توك» قرب محور 30 يونيو على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

وأكدت المصادر الأمنية والطبية على عدم استخراج أي مصابين أو وفيات في الواقعة، فيما تم استخراج «التوك توك» بعد سقوطه في الترعة لمعرفة هوية صاحبه.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ أحد الأهالي بسقوط «توك توك» من على حافة ترعة الإسماعيلية واحتمالية وجود مصابين.

ووجه اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث باشراف العقيد محمد فيصل مفتش البحث الجنائي والمقدم سيد عبد العال رئيس مباحث القصاصين لكشف تفاصيل الواقعة.

تحريات المباحث

وأشارت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، إلى احتمالية إلقاء أحد الأشخاص «التوك توك» في ترعة الإسماعيلية أو سقوطه في الترعة خلال سيره.

وقالت المصادر الأمنية إنه لم يتم العثور على أي مصابين أو جثث في الحادث رغم تمشيط الترعة في الثانية صباح اليوم الاثنين، واستقرار تيار المياه وعدم وجود سرعة كبيرة للتيار.

وأشارت المصادر إلى أن رجال الإنقاذ النهري مستمرون في البحث وأعمال التمشيط حتى آخر ضوء لنهار اليوم الاثنين، للتأكد من عدم وجود أي وفيات في الحادث.

التعرف على «التوك توك»

ويجري رجال البحث الجنائي محاولات للتعرف على هوية مالك «التوك توك» رغم عدم وجود أي لوحات معدنية عليه، فيما أكد عدد من سائقي «التوك توك» بقرية المحسمة ومركز القصاصين عدم تعرفهم عليه وهو ما يرجح أنه من خارج الإسماعيلية.