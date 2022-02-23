«الثقافة» تشارك بمهرجان الربيع في البحرين بعرض «أخناتون غبار النور»

أعلن المخرج وليد عوني، وصوله وأعضاء فرقة الرقص الحديث، التابعة لدار الأوبرا المصرية، إلى مطار البحرين، اليوم، استعدادا للمشاركة في افتتاح اليوم السياحي العربي ومهرجان الربيع الثقافي بالبحرين، فى دورته الـ16، يوم 25 فبراير المقبل بحضور شخصيات هامة وسفراء دول العالم على المسرح الوطني البحريني.

وأضاف وليد عوني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فرقة الرقص المسرحي الحديث التابعة لدار الاوبرا المصرية، وصلت البحرين لتقديم رائعتها (إخناتون غبار النور) على المسرح الوطني البحريني العريق وذلك لافتتاح اليوم السياحي العربي ومهرجان الربيع الثقافي».

تفاصيل مشاركة الثقافة المصرية في مهرجان الربيع بالبحرين

وأوضح: «هذا ما أعلنته الشيخة مي آل الخليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، في مؤتمرها الصحفي للدعوة لحضور عرض مصري فرعوني، خاص عن حياة اخناتون، وبكل فخر فرقتنا بمديرها الفني ومخرجها يقدمون عرضا يليق فنيا بآثارنا وحضاراتنا في بلد عربي خليجي يرتقي في الفنون الحديثة والأدبية والتاريخية بسرعة، وذلك يوم 25 فبراير بحضور شخصيات هامة من الدول العربية وسفراء العالم على المسرح الوطني البحريني».

يشار إلى أنّ عرض «إخناتون غبار النور»، لفرقة الرقص الحديث من تصميم وإخراج وليد عوني، ويستحضر العرض شخصية أحد فراعنة مصر القديمة، ويجسّد شخصية إخناتون عبر مشاهد تعبيرية راقصة ومسرحية تأخذ الجمهور إلى 3000 عام ماضية.

مهرجان ربيع الثقافة يوم 25 فبراير

وضمن مشاركات الثقافة المصرية أيضا في المهرجان أمسية غنائية يوم 21 مارس لمغنية السوبرانو والأوبرا المصرية أميرة سليم.

وينطلق مهرجان ربيع الثقافة يوم 25 فبراير 2022 بالتزامن مع يوم السياحة العربي، الذي تم اعتماده حين كانت المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2013، وهو ذات التاريخ الذي يصادف ذكرى ميلاد الرحالة العربي ابن بطوطة، ويختتم المسرح الوطني عروضه ضمن مهرجان ربيع الثقافة يوم 31 مارس المقبل.