رئيس الصناعات الكيماوية: إحياء خط السكك الحديد بأسوان لتسهيل حركة نقل الأسمدة

طالب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، بإحياء خط السكة الحديد الممتد حتى مصنع كيما للأسمدة بأسوان، لتسهيل حركة نقل الأسمدة وتقليل التكاليف، مشيرا إلى أن مصنع كيما يمتلك خط سكة حديد ولكنه متهالك، وتم التواصل مع وزارة النقل من أجل إعادة إحياء الخط مرة أخرى لمساعدة الشركة في تصدير منتجاتها، حيث يتم التفاوض حاليا مع النقل لإحياء الخط مرة أخرى وعودته للعمل.

تكلفة إعادة إحياء الخط

جاء ذلك ردا على مطالب النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حول ضرورة إنشاء شركة نقل تابعة لشركة كيما لحل أزمة نقل الأسمدة وفي نفس الوقت استدامة الإنتاج، وذلك أثناء زيارة وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لشركة كيما، في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها الوفد لمحافظة أسوان للوقوف على مشكلات قطاعي الزراعة والري وخطط التنمية بالمحافظة.

وأضاف مصطفى، أن تكلفة إعادة إحياء الخط مرة أخرى من المتوقع أن تبلغ 200 مليون جنيه، والمصنع لديه استعداد لتمويل هذا المشروع، وهذا المشروع تحت الدراسة في الوقت الحالي.

وكان وفد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، مصنع كيما للأسمدة ضمن الجولة الميدانية التي يقوم بها الوفد لمحافظة أسوان لمتابعة ملف الزراعة والري بالمحافظة.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن زيارة مصنع كيما تأتي في إطار تكامل وتضافر الجهود لتعظيم دور المصنع حتى يكون في مصاف المصانع المتقدمة ويكون إضافة قوية للاقتصاد القومي للدولة.

وأكد الحصري أن اللجنة بدورها عمل توازن ما بين مصلحة المزارع من خلال توفير الأسمدة بسعر مناسب، وفي نفس الوقت الحفاظ على دور المصنع في الإنتاج وضخ المزيد من الإنتاجية.

مصنع كيما واجه العديد من التحديات

وقال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التحديات التي واجهها مصنع كيما تستوجب أن تكون هناك وقفة مع الشركة لدعمها بفاعلية لحل كل المشاكل والتحديات التي تواجهها.

ومن جانبه، قال النائب جابر أبو خليل، إن مصنع كيما واجه العديد من التحديات وبفضل جهود القيادة السياسية تغلبنا على هذه المعوقات.

وقال أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ما استمع إليه من تاريخ التحديات التى واجهت مصنع كيما، يؤكد أن ذلك المصنع واجه صعوبات ضخمة لو حدثت في مصنع خاص، فلم يكن يتمكن من مواجهتها.

وأكد أن أعضاء مجلس النواب ولجنة الزراعة داعمون للمصنع باستمرار.

وفى ذات الصدد، أكد النائب فتحي قنديل، أن حل أزمة الأسمدة لن يكون سوى من خلال مصنع كيما.

ويشارك في الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى أمين سر اللجنة، والنواب، مجدي ملك، عامر الشوربجي، محمود شعلان، حسن عبد الوهاب، أسامة فتحي، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.