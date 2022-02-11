عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في التجمع الخامس الليلة.. شروط الدخول

يُحيي الفنان عمرو دياب الليلة، حفلا غنائيا جديدا في مركز المنارة بالتجمع الخامس، ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب، وسيقدم «الهضبة»، باقة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، ومن المقرر أن يكشف خلال الحفل عن تفاصيل ألبومه الجديد.

تفاصيل حفل عمرو دياب في مركز المنارة

وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت عن فتح الأبواب أمام الجمهور في الساعة الثالثة مساءًا، على أن يبدأ الحفل الغنائي في تمام الساعة الخامسة مساءًا، بينما سيتم غلق الأبواب أمام الجماهير الساعة الثامنة مساءً، كما اشترطت الجهة المنظمة للحفل عدم حضور الأطفال الأقل من 10 سنوات.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وأعلنت الجهة المنتجة أن تذاكر حفل عمرو دياب تأتي في ثلاث فئات، وهي:

الأولى: VIP ويبلغ سعرها 2500 جنيه.

الثانية: FanPit ويبلغ سعرها 800 جنيه.

والثالثة: Regular ويبلغ سعرها 500 جنيه.

أغنية جديدة تجمع الهضبة وابنه «عبد الله»

وانشغل الهضبة خلال الفترة الماضية في تجهيز أغنية جديدة من ألبومه الجديد «عيشني»، برفقة ابنه عبد الله، ومن المتوقع أن يكشف عنها خلال حفل اليوم.

أخر أعمال عمرو دياب

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية «خلي الحجر ينطق»، التي طرحها منذ شهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت مليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة ناي.

كلمات أغنية «خلي الحجر ينطق»

وتقول كلمات الأغنية:

أول مره بيحصل ‏بينا سلام

أول مره بيدور بنا كلام

ربنا ‏يسطر ‏نخرج منها سلام

خلى الحجر ينطق

‏ ‏خلاني أحس من تاني

خلى الحجر ينطق

‏ ‏خلاني ‏في حالة ‏استسلام

‏اللي بيتحكي عنه ‏غير اللي ‏اتشاف

‏ده اللي جماله في القرب ‏أتاريه أضعاف

‏راضي إن شاء الله يقول لي بحبك حاف