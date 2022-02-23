استقرار أسعار النفط بعد تسجيل أعلى ارتفاع على مدار 7 سنوات

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في 7 سنوات في الجلسة الماضية يوم أمس الثلاثاء، إذ أصبح من الواضح أنَّ الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا لن تعطل إمدادات النفط.

وارتفع اليوم خام برنت 11 سنتا أو 0.01% إلى 96.95 دولار للبرميل، بعد أن سجل أمس 99.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014 قبل أن يهبط، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات أو 0.07% إلى 91.97 دولارًا للبرميل بعد أن بلغت 96 دولارًا اليوم الثلاثاء.

اتفاق نووي إيراني محتمل

وقالت مؤسسة «فاندا إنسايتس» لتحليل سوق النفط إن حلفاء الناتو يحجمون عن بعض الإجراءات العقابية كأوراق مساومة، مما يعني أيضًا أن الباب أمام الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا، يظل الاتفاق النووي الإيراني محتملاً حتى لا يتم ذلك، وسيترك العاملان النفط الخام في نطاق محدود ويقللان من سعر خام برنت من 100 دولار في الوقت الحالي».

مخاوف من تضرر إمدادات الطاقة

وقفزت الأسعار أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من العقوبات الغربية على روسيا لإرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا قد تضر بإمدادات الطاقة، لكن الولايات المتحدة أوضحت أنه لن يكون هناك تأثير على صادرات الطاقة.

العقوبات لن تستهدف تدفقات النفط والغاز

وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين يوم الثلاثاء، بأن العقوبات التي يتم فرضها اليوم أيضًا والتي يمكن أن تُفرض في المستقبل القريب لا تستهدف ولن تستهدف تدفقات النفط والغاز.

العقوبات تركز على البنوك والنخب الروسية

وركزت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان يوم أمس الثلاثاء، على البنوك والنخب الروسية بينما أوقفت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا استجابة لواحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود.

عودة أكثر من مليون برميل يوميا للسوق

ومن العوامل الأخرى التي تراجعت الأسعار احتمال عودة أكثر من مليون برميل يوميا من الخام من إيران، إذ قال دبلوماسيون إنَّ إيران والقوى العالمية على وشك التوصل إلى اتفاق للحد من برنامج طهران النووي، بحسب ما قال مؤشر السلع في بنك الكومنولث.