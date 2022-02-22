محافظ الشرقية يوجه بحل مشكلة انقطاع المياه بالمنطقة الصناعية في بلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيدا بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة، والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها، وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، محمد الصافي السكرتير العام المساعد، اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية في الشرقية، عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، العميد محمد النجار مدير مديرية الإسكان، علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، مختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، أحمد السروي مدير هيئة التنمية الصناعية بالزقازيق، أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام، هاني السيد مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، ممثلين عن قطاعات الكهرباء والمالية والصرف الصحي.

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حل أزمة انقطاع مياه الشرب

ناقش الاجتماع عددا من الطلبات المقدمة من المستثمرين بالمنطقة الصناعية في بساتين الإسماعيلية، بشأن التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع، لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون والصالح العام، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ووجه محافظ الشرقية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتحديد جدول زمني محدد للقضاء على مشكلة انقطاع مياه الشرب بمنطقة بساتين الإسماعيلية، التي يتم تغذيتها من محطة آبار ارتوازية تابعة لجهاز مدينة العبور، ليوضح رئيس الشركة أنه تم تشكيل لجنة لفحص الآبار ومعالجتها لتغذية المنطقة بالمياه وتكليف استشاري آبار، لإعداد تقرير لبيان صلاحية استخدام مياه الآبار لخدمة المنطقة الصناعية مع وضع حلول أخرى بديلة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.