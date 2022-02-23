أيسل رمزي: تعلمت الهدوء من الباجوري.. ودوري في «البحث عن علا» لا يشبهني

قالت أيسل رمزي إنَّ شخصيتها في مسلسل «البحث عن علا» لا تشبه شخصيتها الحقيقية على الإطلاق وهناك اختلاف كبير بينهما ولكنها أحبت الدور واستطاعت تقديم كل ما يحتاجه.

أيسل رمزي: التمثيل بالنسبة لي هواية وليس مهنة

وعن مستقبلها في المجال الفني، أوضحت أيسل رمزي خلال استضافتها مع زهرة رامي على راديو إنرجي 92.1 ببرنامج «إصحى بإنرجي»: «أحب التمثيل جدا، وأعتبره هواية، ولكني أتمنى أن أعمل في مجال مرتبط باللغات والترجمة، فلن أعتمد على التمثيل كمهنة لي».

كما تحدثت أيسل رمزي عن الصعوبات التي واجهتها وقت تصوير العمل، وكشفت أنَّها كانت تعاني من صعوبة الجمع بين الدراسة والعمل في المسلسل خاصة مع ساعات التصوير الطويلة.

أيسل رمزي: تعلمت من هادي الباجوري الهدوء وهند صبري كانت مثل والدتي

أما عن تعاونها مع المخرج هادي الباجوري، أشارت «أيسل» إلى أنَّها تعملت منه الهدوء بجانب الكثير من التوجيهات التي كان يرشدها بها خلال تصوير العمل، مبينة أنَّه يجب على كل شخص أن يمضى نحو هدفه بكل عزم وطاقة للوصول إلى النجاح الذي يرغب في تحقيقه.

وحول علاقتها بالفنانة هند صبري خاصة أنَّها كانت تجسّد دور ابنتها ضمن أحداث العمل، قالت أيسل رمزي: «هند صبري كانت تتعامل معي خلف الكواليس العمل مثل والدتي تماماً».

حقق مسلسل «البحث عن علا» نجاحًا كبيرًا منذ عرضه على منصة نيتفلكس العالمية، إذ دارت الأحداث في إطار 6 حلقات حول تطوّر شخصية الدكتورة «علا عبدالصبور» وكيف تغيرت شكل حياتها بعد الزواج ثم الطلاق.