«التعليم» تدعو المدارس لترشيح الطلاب للمشاركة في المنتدى الدولي الفني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات التعليمية بضرورة ترشيح عدد من المدارس المتميزة التابعة لطلاب المرحلة الإعدادية «الصف الثالث» ومرحلة الثانوي الفني «ثالثة ثانوي» لزيارة المنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني والمنح للاستفادة والاستمتاع بفاعليات المعرض من ندوات ومحاضرات لتوعيتهم بالفرص الواعدة بالمدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية والتخصصات التي يحتادها سوق العمل.

عرض التجارب الناجحة للمجتمع في منتدى التعليم الفني

وأضافت وزارة التعليم، في خطاب موجه للإدارات التعليمية، أنَّ المعرض يهدف إلى دعم وإبراز الجهود المبذولة وما تمّ إنجازه في المدارس التكنولوجية التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدة وعرض التجارب الناجحة للمجتمع ومقابلة الطلاب لممثلي المدارس التكنولوجية الجديدة وعرض البرامج والفرص المتاحة للطلاب في المرحلة الإعدادية في هذه المدارس وطلاب التعليم الثانوي الفني للباحثين عن فرص في الجامعات التكنولوجية.

انطلاق المنتدى الدولي للتعليم الفني 23 مارس

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّ المعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني من المقرر انعقاده في الفترة من 23 حتى 24 مارس 2022 تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضحت أن المعرض يأتي في ضوء ما تشهده مصر من تنمية وتطور غير مسبوق في قطاع التعليم عموماً والاهتمام بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي واعتباره أحد أهم محاور البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والتوجه نحو ربط التعليم الفني بمجتمع الأعمال المحلي والدولي من خلال المدارس التكنولوجية التطبيقثية وفتح المسارات الجديدة لخريجي التعليم الفني بالتعليم العالي من خلال الجامعات التكنولوجية الجديدة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّها حريصة على تطوير التعليم الفني وتكثيف فرص التدريب العملي للطلاب بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.